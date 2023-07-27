” خلاص قربت تنتهي افرحو يا شعب “^. معرفة توقيت إنتهاء أزمة قطع الكهرباء فى مصر

وأخيرا معرفة الموعد الرسمي لانتهاء أزمة إنقطاع الكهرباء تلك الفترة يبحث الكثير من المواطنين عن أزمة إنقطاع الكهرباء، وإنقطاعها بشكل متكرر علي مدار اليوم، وهل يوجد لموجات الحار الشديدة في هذه الفتره علاقة في إنقطاع التيار الكهربائي، فيهتم المواطن بالبحث عن مواعيد إنقطاع الكهرباء لإتخاذ الحزر وعمل الاحتياطات اللازمة قبل إنقطاعها، وتساؤلهم عن موعد وفق وإنتهاء هذه الأزمة ورجوع التيار الكهربائي لما كان عليه مرة أخرى، فالدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، كشف عن أسباب الأزمة وصرح أنه بسبب تخفيف أحمال التيار الكهربائي التي تسببه درجات الحرارة المرتفعة .

مواعيد إنقطاع الطيار الكهربائي

تم الإعلان من خلال شركة الكهرباء عن موعد إنقطاع الكهرباء لمشاركة المواطنين الأوضاع الحالية، وقد أكدت علي مراعاة تطبيق برامج التخفيف عن الأحمال الذائدة دون الضرر على أي تحكم، وصرحت بأن إنقطاع الكهرباء قد يستغرق ١٠ دقائق قبل الساعة و١٠بعد الساعة ، كما وضحت الشركة أن مدة الإنقطاع لن تستمر أكثر من ساعة ، وقد حذرة المواطنين من إستخدام المصعد الكهربائي خلال هذه الفترة للحفاظ على سلامتهم..

التحذير والإرشاد

أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إلي المواطنين إرشادات يجب تنفيذها والإنتباه منها، والمراعاة الشديدة في الإستهلاك، وتتمثل في الاتي.

عدم إستخدام الضوء أثناء النهار لتقليل وتحفيف حمل الطاقة.

إستخدام المكيفات الكهربائية بحرص في غرف الإستعمال الضروري فقط.

ترك مسافة بين الثلاجة والحائط وتجنب إستخدامها كثيراً.

تقليل المخزون في الفريزر لتقليل كمية الطاقة المبردة.

الحرص عند شراء جهاز يعمل بالكهرباء، وقراءة المرشدات الخاصة به، وكمية الطاقة

المستهلكة.

النصح باستخدام الإضاءة بالمصابيح الأقل استهلاك الطاقة.

ميعاد الانتهاء من أزمة الانقطاع الكهربائي

يشغل بال المواطنين موعد انتهاء الأزمة الكهربائية ،صرح المتحدث بإسم وزارة الكهرباء، الأستاذ أيمن حمزه، بأن خلال منتصف هذا الأسبوع هو موعد إنتهاء أزمة التخفيف عن الحمل الكهربائي، حيث قال(الجميع يعمل، وسيكون الشغل الشاغل فترة قليلة إن شاء الله خلال أيام معدودة تنتهي بسلام) وأكد علي الجهود القائمة من جميع النواحي لسرعة التخلص من الأزمة4