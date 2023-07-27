كيفية حجز تذاكر مباريات البطولة العربية للأندية 2023 عبر موقع الاتحاد العربية لكرة القدم | طرق حجز تذاكر مباريات بطولة كأس الملك سلمان للاندية 2023

يبحث الكثير من محبي كرة القدم العربية عن كيفية حجز تذاكر مباريات البطولة العربية للاندية 2023، والتي يتم خوضها في المملكة العربية السعودية، حيث تترقب الجماهير من المحيط إلى الخليج البطولة العربية للأندية 2023 بمسماها “كأس الملك سلمان” والتي ستقام في السعودية بين مدن أبها والطائف وحائل.

تذاكر مباريات البطولة العربية للأندية 2023

تضم المسابقة نخبة من الأندية العربية الكبيرة بداية من رباعي السعودية الكبير والزمالك المصري والوداد والرجاء المغربيين بالإضافة إلى غيرهم من الفرق العربية المرموقة، ومن المتوقع أن يكون الإقبال على مشاهدة المباريات كثيفًا، حيث يتطلع الجمهور للتمتع بكرة قدم ممتعة ومثيرة تستحق المشاهدة من المدرجات.

ومن أجل تيسير حضور الجماهير للمباريات، قدم الاتحاد العربي لكرة القدم التذاكر والتسهيلات للجماهير سواء من داخل السعودية أو من خارجها، بهدف إنجاح هذه النسخة من البطولة على كافة الأصعدة.

حجز تذاكر مباريات البطولة العربية للأندية 2023

طرق حجز تذاكر مباريات البطولة العربية للأندية “كأس الملك سلمان” 2023 من خلال الاتحاد العربي لكرة القدم المنظم للبطولة، حيث يوجد وسيلتين لحجز تذاكر مباريات كأس الملك سلمان، وهي عبر منصة “تكت مكس“، أو عبر منصة “قولدن تيكت“، ولكن الموقع الأول وهو “تكت مكس” هو الموقع الرسمي المتخصص في بيع التذاكر بأسعار مقبولة في متناول الجميع.

طرق حجز تذاكر مباريات البطولة العربية للأندية 2023

يمكن للجماهير متابعة مباريات البطولة العربية من خلال منصة “تكت مكس“، حيث يتمكن المشجعون من اختيار المباراة التي يرغبون بمتابعتها، ومن ثم اختيار فئة التذكرة وطريقة الدفع، وعند الانتهاء يتمكنون من طباعة التذاكر، فيمكن حجز تذاكر مباراة النصر والشباب، كما يُمكن حجز تذاكر مباراة الهلال وأهلي طرابلس، ويُمكن حجز تذاكر مباراة الاتحاد والترجي التونسي، كما يُمكن حجز باقي المباريات التي سوف تُخاض خلال الأيام القادمة.

أسعار تذاكر بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023

أسعار تذاكر مباريات البطولة العربية للأندية “كأس الملك سلمان” 2023 زهيدة وفي متناول الجميع، حيث تبدأ أسعار تذاكر مباريات البطولة العربية 2023 من 80 ريالًا سعوديًا كحد أدنى، وتزداد أسعار التذاكر بزيادة الفئة، حيث تصل إلى 1000 ريال سعودي لفئة كبار الزوار.