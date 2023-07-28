متخليش حد يضحك عليك.. تحديد نصيب الفرد من الزيت والسكر في التموين تبعًا لاخر قرارات الوزارة

يبحث المواطنون مع بداية كل شهر عن نصيب الفرد من الزيت والسكر وعن أسعار السلع التموينية والتي تتغير من وقت لآخر، حيث تبلغ حصة المواطن الواحد في التموين أغسطس 2023 طبقا للقرارات التي أعلنها الدكتور على المصيلحي وزير التموين هي 50 جنيها لكل فرد بالبطاقة التموينية، يستطيع بها شراء السلع الغذائية الأساسية وفقا لضوابط الشراء من خلال منافذ التموين بكل المحافظات بحد أقصى أربع مرات خلال الشهر، ولهذا نقدم اليكم خلال هذا المقال اسعار السلع التموينية لشهر أغسطس.

نصيب الفرد من الزيت والسكر

تبعا لقرارات وزارة التموين فإن نصيب الفرد من التموين في شهر أغسطس 2023 كما يلي:

صرف زجاجة واحدة لكل فرد حجم 800 مللي والحد الأقصى هو أربع عبوات على البطاقة الواحدة.

منح كيلو واحد من السكر لكل فرد وبحد أقصى 6 كيلو على بطاقة التموين.

صرف كيلو من الأرز إذا كان عدد الأفراد على البطاقة أقل من 4 أفراد أما إذا كان أكثر من ذلك فيتم صرف 2 كيلو أرز.

أو عبوة من المكرونة 800 جرام على البطاقة التي تتضمن أقل من أربعة أفراد، أو عبوتان مكرونة 800 جرام إذا كان عدد الأفراد أكثر من 4 أشخاص.

أسعار السلع التموينية شهر أغسطس 2023

سجلت أسعار السلع التموينية لهذا الشهر استقرار دون تغيير ليصبح نصيب الفرد من الزيت والسكر كما هو، وتتضمن قائمة التموين على 31 سلعة غذائية نقدمها تباعا فيما يلي: