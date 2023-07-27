جدول مباريات الزمالك في البطولة العربية للأندية 2023 | مواعيد مباريات الزمالك والنصر في بطولة الملك سلمان للاندية 2023

يبحث الكثير من محبي عشاق الفارس الأبيض عن مباريات الزمالك في البطولة العربية للاندية 2023، فبعد موسم سلبي ومخيب للآمال، يتطلع نادي الزمالك إلى مصالحة جماهيره عندما يشارك في البطولة العربية للأندية 2023 التي ستقام على الأراضي السعودية، هذا وتظل تحديات الفريق كبيرة في البطولة العربية، ومن المتوقع أن تكون المباريات قوية ومثيرة، وسيسعى الزمالك جاهدًا لتحقيق نتائج إيجابية والعودة برضاء جماهيره، ستتيح البطولة فرصة للفريق لاستعادة ثقته وتحقيق تحسن في أداءه.

الزمالك في البطولة العربية للاندية 2023

للأسف لم ينجح النادي الأبيض في تحقيق أي بطولة خلال الموسم الماضي، كما فشل في التأهل لدوري أبطال أفريقيا، ويعاني من أزمة مالية كبيرة في الوقت الحالي، وبشكلٍ عام، لم تكن تجربة الزمالك في البطولة العربية في النسختين الأخيرتين جيدة، حيث خرج من دور المجموعات في إحدى النسخ ومن دور الـ16 في النسخة الأخرى بخسارته أمام الاتحاد السكندري.

من المتوقع أن يشارك الفارس الأبيض في البطولة في السعودية بدون إبرام تعاقدات جديدة، وذلك على عكس ما وعدت به الإدارة النادي. سيكون المدرب خوان كارلوس أوسوريو في قيادة الفريق، والذي يعتمد على اللعب الهجومي، وقد تأهل الزمالك للبطولة العربية بجودة بطل الدوري المصري في موسم 2021-2022، وبالتالي يتأهل مباشرةً لدور المجموعات بناءً على تصنيفه في ديسمبر/كانون الأول 2022.

مجموعة الزمالك في البطولة العربية للأندية 2023

وضعت القرعة الزمالك في مجموعة صعبة للغاية في البطولة العربية للأندية 2023، حيث سيواجه فريق النصر السعودي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو، والذي قد تم تدعيمه بشكل استثنائي في فترة الانتقالات الصيفية بضم مارسيلو بروزوفيتش من إنتر.

إلى جانب النصر، سيواجه الزمالك فريقًا سعوديًا آخر من النخبة القوية، وهو فريق الشباب، بالإضافة إلى الاتحاد المنستيري التونسي، كل هذه الأندية المشاركة في بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، لذا ستكون المنافسة مشتعلة وقوية، خاصة في هذه المجموعة.

مباريات الزمالك في البطولة العربية للأندية 2023

تنطلق أولى مباريات الزمالك في البطولة العربية للاندية 2023 غدا الجمعة، ويأتي جدول مباريات الزمالك كالآتي: