هتعرفها قيل التنسيق.. المؤشرات دقيقة للطلاب الفرحة مش سيعا الطلاب قبل صدور نتيجة الثانوية العامة 2023

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة يعد تنسيق الثانوية العامة من أهم الأشياء التي يرغب في معرفتها جميع الطلاب وأولياء الأمور بعد ظهور النتائج وذلك رغبة في معرفة ما هي الكلية التي يستطيع الالتحاق بها، وأيضاً يرغب طلاب الثانوية العامة التجهيز إلى المرحلة الجديدة التي سوف يلتحق بها التي سوف تقوم بتحديد مستقبل كل طالب من طلاب الثانوية العامة وفي هذا المقال سوف نتعرف على مؤشرات الثانوية العامة شعبة علمي رياضة وعلمي علوم وآداب.

مؤشرات الثانوية العامة شعبة علمي علوم

تقبل كلية طب بشري جامعة المنصورة كحد أدنى من مجموع 387 درجة ، وتقبل كلية طب بشري جامعة سوهاج كحد أدنى من مجموع 386 درجة، وتقبل كلية طب بشري جامعة عين شمس كحد أدنى من مجموع 380 درجة، وتقبل كلية طب أسنان جامعة المنصورة لحد أدنى من مجموع 382 درجة، وتقبل كلية طب أسنان جامعة جنوب الوادي كحد أدنى من مجموع 382 درجة، وتقبل كلية طب بشري جامعة الإسكندرية كحد أدنى من مجموع 386 درجة، وتقبل كلية طب أسنان جامعة الفيوم لحد أدنى من مجموع 375 درجة.

مؤشرات الثانوية العامة شعبة علمي رياضة

تقبل كلية هندسة جامعة القاهرة كحد أدنى من مجموع 366 درجة، وتقبل كلية هندسة جامعة المنصورة كحد أدنى من مجموع 366 درجة، وتقبل كلية هندسة جامعة الزقازيق كحد أدنى من مجموع 363 درجة، وتقبل كلية هندسة جامعة عين شمس كحد أدنى من مجموع 361 درجة، وتقبل كلية هندسة بترول وتعدين جامعة السويس كحد أدنى من مجموع 386 درجة.

مؤشرات الثانوية العامة شعبة آداب

حيث تقبل كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة كحد أدنى من مجموع 354 درجة، وتقبل كلية ألسن جامعة كفر الشيخ كحد أدنى من مجموع 351 درجة، وتقبل كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة كحد أدنى من مجموع 348 درجة، وتقبل كلية ألسن جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة كحد أدنى من مجموع 333 درجة، وتقبل كلية إعلام وتكنولوجيا واتصال جامعة السويس كحد أدنى من مجموع 319 درجة.