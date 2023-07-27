هُنا رسميا موقع نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم وزارة التربية والتعليم وموقع نتيجة نت علمي وادبي

استخراج نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع من أهم النتائج المصيرية التي يمكن للطلاب من خلالها تحديد مستقبلهم المهني والأكاديمي، حيث يتم الأمر عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم بوابة الثانوية، ولهذا يترقب العديد من أولياء الأمور ظهورها بشغف شديد، وقد شارفت الكنترولات على الانتهاء من تجهيزالنتيجة لعامنا الحالي حيث يتم حاليًا انتهاء أعمال التصحيح وتسجيل الدرجات ومراجعة المجاميع، ومن المتوقع أن يتم تحديد الأوائل خلال الأسبوع الجاري، ومن المقرر أيضا أن يتم الإعلان عنها في بداية الأسبوع المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقده الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع

أعلن الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن قرب موعد نتيجة الثانوية العامة بالاسم لعدد من المواد، حيث بلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء 88.9%، و بلغت نسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% تصل حوالي 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء، كما كشف عن نسبة النجاح في مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، وأشار إلى أن نسبة الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

موقع نتيجة الثانوية العامة بالاسم وزارة التربية والتعليم

تم تحديد رابط مخصص ومحدد للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 اليوم السابع من خلال اتباع الخطوات الآتية:

قم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم.

أو التوجه إلى موقع نتيجة الصف الثالث الثانوي.

اختر قسم “الخدمات الإلكترونية” من الصفحة الرئيسية.

اضغط على “نتائج المرحلة المراد الاستعلام عنها”.

حدد الشعبة الخاصة بالطالب (علمي أو أدبي).

أدخل بيانات الطالب ورقم الجلوس.

اضغط على أيقونة “عرض النتيجة” وسوف يتم تحويلك إلى صفحة تحتوي على نتيجة الطالب بالتفصيل مع درجات كل مادة والمجموع الكلي.

يمكنك أيضًا طباعة النتيجة للحصول على نسخة مطبوعة لك، ويرجى التأكد من إدخال البيانات بدقة لضمان الحصول على النتيجة الصحيحة والتحقق من موعد نشر النتائج حسب التوقيت المحدد.

اوائل الثانوية العامة

يرغب العديد من الطلاب واولياء الامور في التعرف على الاوائل على مستوى الجمهوريه حيث يتم الاعلان عنه في اقرب وقت ممكن وذلك بعد ان اعلنت وزاره التربيه والتعليم ان نتائج سوف تكون متاحه لجميع الطلاب في خلال 48 ساعه حيث يتم استخراجها عن طريق بوابه الثانويه العامه كما ان هناك العديد من المواقع الاخرى التي تمكن الطالب من التعرف على النتائج.