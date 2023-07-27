مسلسل دون ان تشعر الحلقة 1 مترجم قصة عشق كاملة | Yaz Şarkısı 1. Bölü  فيديو لاروزا كاملة بدون إعلانات

مسلسل دون ان تشعر الحلقة 1 مترجم عبر قصة عشق كاملة mycim اكثر العبارات بحثا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعبر محركات البحث، فمع طرح الحلقة الأولى مسلسل دون أن تشعرYaz Şarkısı سيطرت على إحصائيات وترندات الأعمال الدارمية واعرب العديد عن أن مسلسل دون أن تشعر من المؤكد ان يكون في مستوى مسلسل طائر الرفراف.

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مسلسل دون ان تشعر Yaz Şarkısı

تتمحور أحداث المسلسل التركي الشهير حول شخصية “أونور”، وهو عميل استخبارات ناجح يتم ترقيته في سن مبكر ليصبح رئيس قسم. يقوم “أونور” بمطاردة “جيفان”، صاحب أكبر شركة مجوهرات في تركيا، ومع ذلك يعمل “جيفان” على استخدام هذه الشركة كغطاء لأنشطة مشبوهة أخرى. في الحقيقة “جيفان” هو زعيم منظمة إجرامية ضخمة.

يصل إلى عُمر معلومة أن “جيفان” يُحتفظ بالأوراق والوثائق المهمة المتعلقة بأنشطته غير القانونية في الخزانة في منزله، لذا يقرر الاقتراب من شقيقته “هديل” ليتمكن من الدخول إلى المنزل بحرية والحصول على الوثائق في ليلة خِطوبته، لكن كل شيء ينقلب رأسًا على عقب عندما يلتقي بـ “ألاء” صديقة هديل المقرّبة.

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مسلسل دون ان تشعر الحلقة 1 مترجم عبر قصة عشق كاملة

موعد عرض مسلسل دون أن تشعر:

القناة موعد العرض (تركيا) موعد العرض (السعودية) موعد العرض (الإمارات) التردد FOX 8 مساءً 8 مساءً 9 مساءً 11843

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