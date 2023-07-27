لينك الاستعلام ..أسماء الفائزين من منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه “الدفعات الجديدة” manpower.gov.eg

أسماء الفائزين من منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه والتى ارتفع البحث حولها فى الساعات الأخيرة على محركات الإنترنت، من اجل الاستعلام عن موعد صرفها وكيفية الاستعلام عن أسماء الفائزين بها التي تم التسجيل بها منذ اشهر على موقع وزارة القوى العاملة المصرية ، بعد اصدر السيد رئيس الجمهورية إنشاء صندوق الطواري الخاص بالأصحاب العاملة الغير منتظمة، والذي تحدد زيادة قيمة الدفعة به لتصل إلي ألف جنيه بدلا من 500 جنية التي كانت تصرف سابقا أثناء فترة الكورونا اليهم، واليك تفاصيل الاستعلام عن منحة العامة الغير منتظمة 1000 جنية .

أسماء الفائزين من منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه

في مبارده من قبل رئيس الجمهورية لدعم أصحاب العمالة الغير منتظمة تم إنشاء صندوق يتم من خلال صرف دفعات مالية اليهم شهريا، لدعم وضعهم المادي وخاصة مع ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة ، وهو صندوق الطوارئ والذي تشرف عليه وزارة القوى العاملة ، ويتم فتح باب التسجيل به فى شهر مايو الماضي، وجارى الآن اختيار المستحقين لصرف الدفعة من أسماء المتقدمين على أن يبدأ صرفه أولي دفعه اليهم في الأسابيع المقبلة.

رابط الاستعلام عن منحة العاملة الغير منتظمة

يمكن فقط للمتقدمين الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة لقوى العاملة بالرقم القومى من هنا وكتابه البيانات الخاصة بك من رقم القومى والاسم رباعي ثم النقر على عرض النتائج ، واو يمكنك الاستعلام عبر هاتف الخط الساخن على رقم19468، قى ان تعلن الوزارة أسماء الفائزين من منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه سوف تبلغهم في رسالة على هواتفهم المحمولة به موعد ومكان صرف الدفعة الخاص بهم.