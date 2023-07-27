“ايه الشهر الحلو داااااا ” يا سعدكم يا هناكم اغسطس بالخير جاكم 

قرر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بدء تنفيذ نظام العمل عن بُعد (من المنزل) للعاملين في بعض الجهات الحكومية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع المواطنين.

يبدأ تنفيذ قرار رئيس الوزراء في اليوم الأول من الأسبوع، أي يوم الأحد الموافق 6 أغسطس، حتى نهاية الشهر، حيث يتم تطبيق القرار على المصالح الحكومية والقطاع الخدمي. وبموجب هذا القرار، يُسمح فقط بالعمل من المنزل عن بُعد في يوم الأحد من كل أسبوع.

ودعا الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات أدلى بها قبل فترة قصيرة، بحضور كل من وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر ووزير البترول المهندس طارق الملا، الشركات الخاصة التي تستخدم نظام المكاتب والشغل الخدمي الذي لا يتطلب عملية انتاجية، والتي تتيح لموظفيها العمل من منازلهم، بإذنهم بالعمل عن بُعد عبر الإنترنت لتخفيف الضغط على استهلاك الكهرباء في المباني.

وأكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتوقع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق في شهر أغسطس، وأكد أيضًا أنه لا يوجد نقص في إمدادات الغاز ولا يوجد أزمة في حقل ظهر.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي في مقرها في مدينة العلمين الجديدة. وخلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات، بما في ذلك 3 مشروعات اتفاقيات تزامنية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية. تتعلق هذه القرارات بحفر 13 بئرًا على الأقل واستثمارات تبلغ حوالي 319.5 مليون دولار.