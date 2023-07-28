قرارات وزارية صادمة اليوم| دخلنا عصر الغليان العالمي والتنفيذ بفرمان وزاري أول اغسطس

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيبدأ من أول يوم أحد في شهر أغسطس المقبل، الموافق 6 أغسطس 2023، في العمل من المنزل بشكل أون لاين. ستخصص هذه الفترة للعمل من المنزل في يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر أغسطس، وذلك للموظفين العاملين في الجهات الحكومية والمباني الخدمية غير المرتبطة بالتعامل المباشر مع الجمهور. يأتي ذلك بهدف تخفيف الحمولة العامة، بعد مشاهدة انخفاض في الاستهلاك خلال أيام الاجازة الأسبوعية.

قرارات وزارية صادمة اليوم لحل مشكلة انقطاع الكهرباء

في تصريحاته الأخيرة، دعا الى حضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر ووزير البترول المهندس طارق الملا، الشركات الخاصة التي تعمل بنظام المكاتب والعمل الخدمي دون الحاجة للإنتاج، والتي تسمح بظروف عمل يتيح للموظفين العمل من المنزل، بالسماح بالعمل عبر الإنترنت لتخفيف الاستهلاك الكهربائي في المباني.

أشار إلى أن هناك بعض المصالح والمباني التي لا يمكنها العمل عبر الإنترنت مثل المصانع، ولكن المبدأ العام هو أن يتم العمل في جميع مؤسسات الدولة عبر الإنترنت يوم الأحد من كل أسبوع طوال شهر أغسطس.