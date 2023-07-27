عاجل| قرار إجازة الأحد من كل أسبوع لا يطبق على هؤلاء الموظفين في هذه المصالح الحكومية لهذا السبب

صرح المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار نادر سعد بأنه لن تتأثر المصالح الحكومية من قرار تطبيق نظام العمل عن بعد الذي من المقرر العمل به اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 أغسطس المقبل، وذلك تخفيفاً لاستهلاك الكهرباء في مكاتب المصالح والوزارات الحكومية التي من الممكن القيام بالخدمة من المنزل.

فئات الموظفين المستثناة من إجازة الأحد من كل أسبوع

واضاف المتحدث باسم الحكومة بأنه قرار تطبيق العمل عن بعد يسري فقط على الموظفين الذين يمكنهم القيام بأعمالهم عن بعد في المنزل، أما بالنسبة للموظفين الآخرين التي تشترط أعمالهم بتقديم خدمات للجمهور فإنه لا يتم تطبيق هذا القرار عليهم وإنهم متواجدون بشكل دائم في أماكنهم بالمصالح الحكومية، وفي حالة معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بقانون العمل عن بعد اضغط هنا.

ومن الجدير بالذكر أن أعلن رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي عبر مؤتمر صحفي بأنه سيتم العمل بقرار العمل عن بعد اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6 أغسطس المقبل، وهذا بالنسبة للموظفين بالمصالح الحكومية والمباني الخدمية التي لا يكون أساس عملها من خلال التعامل بشكل مباشر مع المواطنين، وذلك لتقليل من استهلاك الكهرباء وتخفيف الأحمال.

موعد انقطاع الكهرباء في مصر

ويذكر أن حددت وزارة الكهرباء موعد فصل الكهرباء ليكون قبل 10 دقائق من رأس السنة أو بعد 10 دقائق، على ألا تزيد مدة فصل انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال عن ساعة واحدة من فصل التيار، على أن تنحل هذه المشكلة اعتباراً من منتصف الأسبوع القادم.