اضبط الآن تردد قناة طيور الجنة 2023 الجديد على نايل وعرب سات لمتابعة أغاني وبرامج الأطفال على مدار اليوم

يبحث الكثيرون عن تردد قناة طيور الجنة 2023 وذلك لتمكين الأطفال من الاستمتاع الدراسي من خلال مشاهدة برامج القناة، كما تعد أيضا من أشهر القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، وهي تقدم محتوى تربوي وتعليمي لهم منذ عام 2008، وتتوفر القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، وسوف نتناول كافة التفاصيل عن القناة، إلى جانب ذكر ترددها الجديد.

تردد قناة طيور الجنة 2023 الجديد

يبحث الكثير من الأشخاص حاليًا عن تردد قناة طيور الجنة 2023، حيث تعتبر أيضا من القنوات المميزة التي تقدم محتوى مشوق للأطفال في مختلف مراحلهم العمرية، حيث تعتمد على الأغاني والبرامج التي يقدمها الأطفال أنفسهم لجذب انتباه المشاهدين وتسهيل وصول المعلومات المفيدة للأطفال.

تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات هو:

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

وعلى القمر الصناعي عرب سات، يكون التردد كالتالي:

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة ممتعة من خلال ضبط التردد على جهاز الاستقبال.

مميزات قناة طيور الجنة 2023

بعد أن استعرضنا تردد قناة طيور الجنة 2023 بشكل مفصل، نتطرق إلى الحديث عن مميزات قناة طيور الجنة من خلال الآتي: