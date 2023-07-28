تحميل استمارة موظف اقتراع للتقديم على المفوضية العليا بالعراق 2023 عبر pcemp.ihec.iq| الشروط والخطوات

تحميل استمارة موظف اقتراع للتقديم على المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق 2023، قمنا معًا بمتابعة نموذج التقديم لوظيفة موظف الاقتراع، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات توافر رابط التقديم لوظيفة موظف الاقتراع في العراق 2023 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 27 يوليو 2023، وأشارت إلى أن الموظفين وطلاب الجامعات والمعاهد لهم الحق في التسجيل في الاستمارة الإلكترونية وفقًا لبعض الشروط المحددة من قبل المفوضية العليا. ويقع على عاتق موظف الاقتراع مسؤولية تنظيم الانتخابات البرلمانية أو المحلية أو الرئاسية داخل دولة العراق.

تحميل استمارة موظف اقتراع للتقديم على المفوضية العليا بالعراق 2023

تقوم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بتفعيل رابط استمارة التقديم لموظفي الاقتراع عبر الرابط التالي https://pcemp.ihec.iq/، بعد ذلك يقوم المتقدم باتباع مجموعة من الخطوات لضمان نجاح عملية التسجيل.

“قم بمتابعة آخر الأخبار المتعلقة بمفوضي الشرطة من خلال الرابط التالي.”https://ihec.iq/

فتح الرابط الرسمي للجنة الانتخابات المستقلة العليا.

عندما تضغط على زر “تسجيل حساب جديد”، يُطلَب منك إدخال رقم هاتفك المحمول وعنوان البريد الإلكتروني.

قم بإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة منك وتفاصيل المؤهلات الدراسية.

أدخل الأوراق والمستندات المطلوبة منك.

قم بتحديد المحافظة التي تنتمي إليها والقضاء والناحية.

قم بالنقر على زر تأكيد التسجيل وستتلقى رقم تسلسلي.

في حال تم قبولك، ستتم استدعاؤك من قبل المفوضية لإجراء المقابلة الشخصية.

شروط اختيار موظف الاقتراع بالعراق

تتطلب تقديم طلب للحصول على وظيفة موظف إقتراع في العراق توفر بعض الشروط الضرورية وتشمل الشروط التالية:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

من الشروط أن يكون عمر المتقدم ما بين 19 إلى 56 عاماً.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الإعدادية على الأقل.

أحد شروط المتقدم هو حاجته لامتلاك بطاقة ناخب إلكترونية.

أن يتم تقديم الطلب في المحافظة التي يقدم الشخص فيها.

هل لم يسبق أن صدر عليه حكم في أي جناية ولا يشمله أي إجراءات قانونية للمساءلة والعدالة.

هل يُستبعد أن يكون المتقدم ضمن الأفراد العاملين في القوات الأمنية والعسكرية أو من ممثلي الأحزاب السياسية المتنافسة، أو حتى من مراقبي منظمات المجتمع المدني؟

إلتزامه الكامل بالدستور والقانون في بلد العراق.

حالياً بإمكانكم التقدم لشغل وظيفة موظف اقتراع رسمي حكومي من خلال المفوضية العليا للانتخابات المستقلة، ونحن نتابع معكم أحداث هامة تهم المواطن العراقي الذي يرغب في التوظيف كموظف اقتراع ليوم واحد فقط، وأبلغت الهيئة عن أن راتب الموظف يتجاوز 200 ألف دينار عراقي.

بعد عرض الرابط المخصص للتقديم على وظيفة موظف إقتراع رسمي، يمكنكم الآن استعراض التقارير المتعلقة بهذا الأمر ومتابعة الاستمارة من وقت لآخر. يُمكنكم أيضًا متابعة طلبكم الذي تقدمتم به للتعرف على نتائج المفوضية العليا ونتائج التوظيف كموظف إقتراع. ستتمكنون قريبًا من رؤية النتائج.