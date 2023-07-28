تردد القنوات الناقلة للبطولة العربية 2023 مجانا ومواعيد المباريات

تردد القنوات الناقلة للبطولة العربية مجانا علي النايل سات بدون تشفير ومجانا، حيث يترقب عشاق كرة القدم في العالم العربي بفارغ الصبر إقامة بطولة كأس العرب للأندية، التي تعتبر واحدة من أهم البطولات في المنطقة. وفي نسختها لعام 2023، تم تسميتها رسمياً ببطولة كأس الملك سلمان للأندية.

القنوات الناقلة للبطولة العربية مجانا

تتضمن البطولة مواجهات مثيرة في دور المجموعات، حيث يتواجه الفريق المصري العريق الزمالك مع النصر السعودي بقيادة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى ديربي الرياض الشهير بين الشباب والنصر وغيرها من المواجهات الحماسية ، كما سيتم استضافة مباريات دور المجموعات في السعودية، حيث سيتم تقسيم الأندية إلى أربع مجموعات، حيث يلتقي كل فريق في المجموعة بالفرق الأخرى مرة واحدة، وتتأهل صاحب المركز الأول والثاني في كل مجموعة إلى ربع النهائي.

البطولة العربية كأس الملك سلمان

تنطلق بطولة العرب للأندية 2023، يوم الخميس الموافق 27 يوليو الجاري، حيث تستمر المنافسات حتى الثاني عشر من أغسطس. وتبدأ مشاركة الزمالك في البطولة بمواجهة الاتحاد المنستيري التونسي، والتي ستقام يوم 28 يوليو على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف، وتبدأ المباراة في تمام السادسة بتوقيت القاهرة. ويلتقي الزمالك أيضاً مع الشباب السعودي يوم 31 يوليو، ومع النصر السعودي يوم 3 أغسطس، وستقام المباريات على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

تردد القنوات الناقلة للبطولة العربية مجانا

يمكن استقبال قناة أبو ظبي الرياضية عبر النايل سات

على التردد 12091، مع استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500.

ويمكن استقبال قنوات الكأس عبر النايل سات

على التردد 11488، مع استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 5/6

وعبر العرب سات

على التردد 12399، مع استقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 3/4.

أما قنوات دبي الرياضية، فيمكن استقبالها عبر النايل سات، على التردد 12226، مع استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 5/6، وعبر العرب سات، على التردد 12092، مع استقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح 3/4.