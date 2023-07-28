إشارة قوية اضبط تردد قناة أبوظبي الرياضية على نايل سات وعرب سات وتابع افضل المباريات 2023 بجودة عالية

اضبط الآن تردد قناة ابو ظبي الرياضية والتي تعتبر واحدة من ضمن القنوات الرياضية التي تحدث بنسب مشاهدات كبير جدا في الوقت الحالي حيث تستطيع من خلال هذه القناة متابعة الدوري المصري والأوروبي والإنجليزية والاسباني ومن خلال موقعنا سوف نوضح لك تردد القناة الجديد تابع معنا.

تردد قناة ابو ظبي الرياضيه الجديده

أن قناة أبوظبي الرياضية تتميز بأنها يتم تحديد التردد العاص بها بشكل يومي بحيث يجب أن يدل جودة الإرسال قوية حيث ان تغير الارسال والتردد ما فترة يعمل على تحسين جودة القناة من اجل مشاهدة ممتعة وقضاء وقت ممتع.

الآن تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة بجودة عالية

حتى نحصل على اقوى اشارة اضبط.تردد قناة ابو ظبي الرياضيه عن طريق التردد الجديد التالي

القمر الصناعي هو النايل سات.

اسم القناة باللغة الإنجليزية Abu Dhabi sports HD.

التردد هو 12091.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

أما معامل تصحيح الخطأ فهو ¾

القمر الصناعي هو النايل سات

التردد هو 11526.

معامل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

معامل الاستقطاب هو أفقي.

وبذلك نكون قد وضحنا لكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات حيث تستطيع بعد أن تقوم بضبط جهاز الارسال على تردد القناة وبعدها يمكنك متابعة القناة بكل سهولة ويسر ومتابعة اقوي المباريات الرياضيه المشوقة التي يتابعها الملاين حول الوطن العربي.