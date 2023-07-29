NOW بالخطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر بوابة اليوم السابع برقم الجلوس || رابط رسمي وسريع استخراج النتائج natiga4dk.net

ينتظر مئات الآلاف من طلاب وطالبات الثانوية العامة الإعلان عن خبر اعتماد النتيجة بصورة رسمية من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي 2023، وذلك بعد انتهاء الكنترولات الرئيسية من أعمال التصحيح ومراجعة النتائج ومن المتوقع إرسال النتيجة إلى مكتب الوزير غدًا عقب عودته من تنزانيا للنظر فيها واعتمادها، وسوف نوضح لك بالخطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال بوابة الثانوية العامة.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ساعات قليلة ويمكنك التعرف على نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023 وذلك من خلال الموقع الرسمي الخاصة بوزارة التربية والتعليم ومن خلال إتباعك لهذه الخطوات:

سجل دخولك إلى بوابة نتائج الثانوية العامة.

عليك إخال رقم الجلوس الخاص بك والضغط على زر استعراض النتيجة.

انتظر قليلاً ومن ثم سوف يتم عرض كافة البيانات الخاصة بالنتيجة مثل الدرجات والمجموع الكلي واسم المدرسة وغيرها من البيانات عقب اعتماد النتيجة.

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023

أوضحت المؤشرات الأولية أن نسب النجاح في الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي مرتفعة ومبشرة مقارنة بالنسب العام الماضي ومن بين المؤشرات التي تم الإعلان عنها ما يلي:

اللغة العربية 90%.

اللغة الثانية 91%.

مادة التاريخ 90.2%.

الجغرافيا 91.6%.

مادة الفيزياء 91%.

مادة الكيمياء 88.9%.

الجيلوجيا 91%.

علم النفس والاجتماع 93%.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة

على حسب التقديرات والتصريحات التي تم تداولها فإن موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي يتوقع له خلال 8 ساعات بعد اعتماد النتيجة من قبل الدكتور رضا حجازي والمقرر عودته من تنزانيا اليوم.