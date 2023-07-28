هات نتيجتك.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع الدور الاول بعد اعتمادها من وزارة التربية والتعليم

بعد انتهاء عملية التصحيح ومراجعة الدرجات، ينتظر الجميع بفارغ الصبر الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع، ووفقًا لما ذكرته وزارة التربية والتعليم، من المتوقع أن يتم الكشف عن النتائج في غضون 48 ساعة، يمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج من خلال بوابة الثانوية العامة المصرية التابعة لوزارة التربية والتعليم. تتيح هذه البوابة الاستعلام عن النتائج باستخدام رقم جلوس الطالب.

نتيجة الشهادة الثانوية 2023 بالاسم

قامت وزارة التربية والتعليم بتخصيص رابط خاص لنتائج الثانوية العامة لعام 2023، يمكن الوصول إليه عبر إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه، تم اتخاذ هذا الإجراء لتسهيل عملية الاستعلام عن النتائج للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة التي ينتمون إليها.

وفور انتهاء اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/ 2023، أكدت وزارة التربية والتعليم المصرية أن الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع سيتم في نهاية شهر يوليو من نفس العام، يتم ذلك بعد الانتهاء من تصحيح الاختبارات ورصد الدرجات، ومن المقرر نشر النتائج على الفور عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع

للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس اليوم السابع في جميع محافظات مصر، يمكن اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني على الانترنت.

اختر قسم “الخدمات الإلكترونية”.

بعد ذلك، اضغط على رابط “نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الأول”.

ادخل رقم جلوس الطالب المراد الاطلاع على نتيجته.

بعد ذلك، اضغط على الأيقونة المخصصة لعرض النتيجة.

باتباع هذه الخطوات، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة بسهولة ويسر عبر البوابة الإلكترونية المقدمة من وزارة التربية والتعليم.