بعد الزيادة المقررة تحديد موعد صرف معاشات أغسطس 2023

يترقب الآن جميع الأشخاص المحالين للتقاعد ممن اقترب صرف المعاشات الخاصة بهم موعد الحصول على معاشاتهم والتعرف على موعد الإيداع الرسمي للرواتب في الحسابات المصرفية الخاصة بهم بعد قرار زيادة قيمة الرواتب المعلن عنها منذ فترة سابقة، حيث أعلنت التضامن الاجتماعي بشكل مفصل عن هذ القرار المتعلق بصرف المعاشات وفق تعديل الوزارة والمقرر أن يكون بعد أيام من الآن، وفيما يلي معلومات حول رواتب المعاشات ومواعيد صرفها.

موعد صرف معاشات أغسطس 2023

من المقرر يتم الصرف الفوري للمعاشات الخاصة بالمحالين للتقاعد يوم الأول من شهر أغسطس المقبل 2023 م، وهو ما قد أشارت له التضامن الاجتماعي الساعات الماضية بأن يكون موعد الصرف بداية كل شهر.

هل تقررت زيادة المعاشات بداية من أغسطس؟

قد سبق وأن تم الإعلان من قبل هيئة التأمينات القومية أن الزيادة الخاصة برواتب المعاشات تمت من شهر أبريل الماضي، وأن كافة المعاشات من الأشهر السابقة تم صرفها بتلك الزيادة وهو قرار من قبل رئيس الجمهورية، وقد أوضح تلك التصريحات لواء جمال عوض رئيس الهيئة.

رابط الاستعلام عن موعد صرف المعاش

من الممكن الاستعلام عن الموعد الخاص بصرف المعاش من خلال الموقع الخاص بهيئة التأمينات وعبر الرابط الإلكتروني المخصص للاستعلام المباشر وأهم خطوات الاستعلام تكون كما يلي:

الدخول لموقع الهيئة القومية للتأمينات من خلال الرابط.

الخطوة التالية تكون بكتابة اسم المستخدم.

ثم يتم النقر على خدمة الاستعلام حول القيمة الخاصة بالمعاش.

ويقوم المستخدم بعد ذلك بخطوة ملأ الخانات المطلوبة ومنها كلمة المرور وذلك من أجل الاستعلام حول قيمة المعاش، ثم الانتظار القليل من الوقت لمعرفة المعاش بعد أن تقررت الزيادة المستحقة عليه.