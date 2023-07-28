هي دي الاخبار ولا بلاش.. الحصول على اكثر من 100 رغيف عيش من وزارة التموين بدون بطاقة تموينية

الحصول على اكثر من 100 رغيف عيش، بطاقات التموين تعتبر إحدى الحلول القيمة للأسر البسيطة والمتوسطة، فهي توفر فرصة الحصول على الخبز المدعوم بأسعار مخفضة، وذلك بفضل جهود وزارة التموين. وتم تطبيق برنامج “كارت الخبز” كمبادرة هامة من الدولة بهدف تقديم الدعم الشامل للمواطنين، حتى يتسنى للجميع الاستفادة من فرصة الحصول على حصتهم من الخبز بغض النظر عن وجود بطاقة تموين أم لا، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

كارت العيش الجديد

قدم وزير التموين، الدكتور علي المصيلحى، خبرًا مهمًا حول تجهيز كارت جديد يعتمد على نظام الدفع المسبق. ومن خلال هذا الكارت، سيكون بالإمكان للمواطنين الحصول على المواد الغذائية المدعومة بأسعار مخفضة. هذا الإجراء يهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين الذين لا يحملون بطاقة تموين حاليًا، وبذلك يتمكنون من الاستفادة من العيش المدعوم بأسعار مناسبة.

الحصول على اكثر من 100 رغيف عيش في خطوة تهدف إلى تسهيل وتحسين عملية توزيع الخبز المدعوم، قررت وزارة التموين تحديد سعر الرغيف المدعم على الكارت الجديد بقيمة 75 قرشاً، وسيتم تحديد عدد الأرغفة التي يحصل عليها المواطن بناءً على نوع وخصائص الكارت الذي يحمله.

الحصول على اكثر من 100 رغيف عيش

وفرت وزارة التموين ثلاث فئات مختلفة من الكروت لتسهيل عملية توزيع الخبز المدعوم وتنويع الاختيارات المتاحة للمواطنين حيث نكشف عن طريقة الحصول على اكثر من 100 رغيف عيش من خلال التالي:

– يمكن للمواطنين الحصول على الكارت الأول بقيمة 20 جنيهًا، والذي يتيح لهم الحصول على 25 رغيفًا.

– بينما يتوفر الكارت الثاني بسعر 50 جنيهًا ويمكنهم من الحصول على 62 رغيفًا.

– أما الكارت الأكبر فهو بقيمة 100 جنيه ويوفر للمواطنين 124 رغيفًا.

تعتبر هذه الخطوة من جانب الوزارة خطوة هامة لتحقيق توازن في التوزيع وتلبية احتياجات المواطنين المختلفة، نحن نسعى جاهدين لتوفير الدعم للمواطنين بأسعار معقولة وتوفير العيش المدعوم بطريقة عادلة لجميع المستفيدين.