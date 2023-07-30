لينك نتيجة الثانوية العامة 2023 وكيفية الاستعلام عن النتيجة

ينتظر طلاب الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي 2022- 2023 م نتائجهم وسط حالة من القلق والترقب بشأن مستوى الدرجات والمجموع الكلي والذي يؤهل كل طالب للكلية التي سيواصل مرحلته التعليمية فيها وتكون مجال تخصصه، ولذلك تهتم وزارة التربية والتعليم بمتابعة كافة التسهيلات والإجراءات التي تسبق ظهور النتيجة حتى يتم رفعها والإعلان عنها لكل الطلاب بسائر أنحاء محافظات ومدن الجمهورية لسهولة الاطلاع على بياناتها إلكترونيًا، وفيما يلي من تلك السطور المقبلة من المقال نواصل متابعة الأخبار الحالية بشأن النتيجة من المصدر الموثوق بوزارة التعليم مع معرفة طريقة استخراج النتيجة إلكترونيًا، والموعد الرسمي للإعلان عنها.

لينك نتيجة الثانوية العامة 2023

من المقرر أن يكون موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال أيام وقد كشفت بعض المصادر أن ظهورها سيكون بالتحديد يوم الثلاثاء المقبل الأول من شهر أغسطس القادم 2023 م، ومن جانب آخر قد أعلن دكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم عن أن النتيجة بعد مستوى نسب النجاح الخاصة بها مرتفع بالمقارنة بالعام الماضي وقد استكمل تصريحاته بأن نسبة النجاح بمادة الكيمياء لشعبة علمي علوم تتعدى نسبة 88 في المائة، وفي التاريخ تكون نسبة النجاح لتكون 90 في المائة، بينما في الجغرافيا فقد وصلت نسب النجاح إلى نسبة تتعدى 91.5 في المائة، وفي مادة الفيزياء جات نسبة النجاح لتعادل 91 في المائة.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

خطوات الاستعلام تكون كما يلي:

التوجه إلى المنصة الخاصة بموقع وزارة التربية والتعليم.

يقوم الطالب بالنقر على أيقونة خدمات الوزارة الإلكترونية.

يحدد نتائج الطلاب.

يتم اختيار نتيجة الصف الثالث الثانوي لعام 2023 م.

تحديد الدور الأول لهذا العام.

النقر على خانة الاسم من أجل إدخاله، ثم إدخال رقم الجلوس في خانته المخصصة، ومن ثم بعد أن يقوم الطالب بمراجعة كل البيانات يرسلها، ثم يتم الضغط على حقل إظهار النتيجة.

وسيتم الإعلان عن مؤتمر صحفي رسمي ومذاع عبر شاشات التليفزيون للإعلان عن موعد ظهور النتيجة والإعلان عن أسماء أوائل الثانوية العامة لعام 2023.