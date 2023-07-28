رابط نتيجة 3 ثانوي الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر بوابة مركز المعلومات، يبحث الآلاف من الطلاب في الصف الثالث الثانوي عن رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الأول علي مؤشرات البحث في جوجل، لمعرفة النتيجة بعد الإعلان عن الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في الكنترولات خلال الساعات الماضية ومن المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2023 في القريب العاجل عبر بوابة مركز المعلومات، وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن رابط نتيجة 3 ثانوي الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس عبر بوابة مركز المعلومات.

نتيجة الثانوية العامة 2023

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أن نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 سيتم اعتمادها رسمياً خلال الأسبوع القادم، وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي سيعقد بمقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة.

نتيجة 3 ثانوي 2023 الدور الأول

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، نسب نجاح امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 في تسع مواد، وهي: اللغة الغربية، اللغة الأجنبية الثانية، الكيمياء، الفيزياء، التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الجيولوجيا، والرياضيات التطبيقية.

وحققت المواد الرئيسية معدلات نجاح عالية، حيث بلغت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية 90%، وفي مادة اللغة الأجنبية الثانية 91%، وفي مادة الكيمياء 88.9%، وفي مادة الجغرافيا 91.6%، وفي مادة الفيزياء 91%، وفي مادة التاريخ 90.2%، وفي مادة الجيولوجيا 91.1%، وفي مادة الرياضيات التطبيقية 88.5%، وفي مادة علم النفس والاجتماع 93.9%.

رابط الإستعلام نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة نتائج الثانوية العامة لعام 2023 عبر الموقع الرسمي للوزارة.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم باستخدام رقم جلوسهم من خلال الدخول على الرابط المخصص لذلك على موقع الوزارة، ثم كتابة رقم الجلوس والضغط على زر “استعلام النتيجة”.