natiga thanwya رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس… وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس، حالة من القلق والتوتر بدأت تظهر على عدد كبير من طلبة وطالبات الثانوية العامة، بعدما أعلن مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم أنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات على مستوى الجمهورية، وأشار المصدر أن الوزارة تعمل جاهدة على إنهاء عملية رصد وعملية تجميع الدرجات حتى يتم الإعلان عن النتائج في الموعد المحدد لها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات ورابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023.

نسب نجاح الثانوية العامة 2023

حيث صرح الدكتور “رضا حجازي” الذي يشغل منصب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تستعد للإعلان عن نتائج الثانوية العامة 2023، والتي من المقرر أن تكون متاحة أمام الطلاب في 1 أغسطس المقبل، وأشار “حجازي” خلال حديث له على قناة mbc مع الاعلامي “عمرو أديب” في برنامج الحكاية أن نسب نجاح الثانوية العامة 2023 تخطت العام الماضي، بحوالي 10% مؤكداً أن هذه النسبة تدل على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة منذ بداية العام الجاري.

وأضاف “حجازي” إلى أن الوزارة سوف تقوم بالإعلان عن اسمائ اوائل الثانوية العامة 2023 خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مذاع على القنوات الفضائية، ومن المقرر أن يتم تكريمهم بحضور عدد من أولياء الأمور والقيادات التعليمية.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

وأنهى “حجازي” حديثه مؤكداً أن الطلاب يمكنهم الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال اتباع الخطوات الآتية: