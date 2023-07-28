عاجل ورسميًا.. الإعلان عن صرف زيادة لأصحاب المعاشات في شهر أغسطس القادم: شوف الزيادة كام

ينتظر العديد من أصحاب المعاشات، موعد صرف معاش شهر أغسطس 2023، حيث إن هذا جاء تزامنًا مع الزيادة الحديثة التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس الجمهورية، فضلاً عن أنها زيادة دورية كل عام يتم تطبيقها على جميع المشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية، مع العلم أن الزيادة تزيد قيمتها وفقًا للدرجة الوظيفية التي يحصل عليها المستفيد أثناء خروجه من العمل.

زيادة معاشات أغسطس

وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن موعد صرف المعاشات بقيمة الزيادة الأخيرة التي وصلت إلى 15% سيتم صرفها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1 أغسطس 2023، حيث إنه من المقرر أن المعاش سيكون متوفراً بالزيادة في جميع حسابات المستفيدين البنكية، لكي يتمكنوا من الصرف دون أدنى مشاكل تذكر، مع العلم أن الهيئة حريصة كل الحرص على عدم تلاقي عقبات خاصة بالمعاشات.

جدول صرف معاشات أغسطس 2023

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، جدول مواعيد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 بقيمة الزيادة الأخيرة التي جاءت على النحو التالي:

يحصل صاحب المعاش الذي قيمته 1000 جنيه فأكثر يومي 1 و2 من شهر أغسطس القادم.

بينما يومي 3 و4 أغسطس يحصل صاحب المعاش الذي قيمته 2000 جنيه فأكثر.

إضافة إلى أن يومي 5 و6 أغسطس يكون حق الحصول على المعاش الذي وصل إلى نحو 3000 جنيه.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر أغسطس 2023

حتى يتمكن المستفيد من الاستعلام عن معاشات أغسطس يجب عليه اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي:-