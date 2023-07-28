هُنا.. thanwya.emis.gov.eg رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 ، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحذيرًا عاجلاً قبل ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث أكدت الوزارة أن يوم 3 أغسطس المقبل هو الموعد النهائي لتلقي الطلبات المتعلقة بتأجيل امتحانات الثانوية العامة للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات الدور الأول بسبب عذر قهري، بما في ذلك الإصابة داخل اللجنة في الدور الأول أو الغياب بعذر مقبول وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن thanwya.emis.gov.eg رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 والتي من المقرر إعلانها خلال الساعات القادمة.

نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر ظهور نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس لعام 2023 على موقع الوزارة خلال الأسبوع القادم، وذلك بعد الاعتماد الرسمي. وستوفر الوزارة خدمة الاستعلام عن النتيجة برقم الجلوس بشكل مجاني وبدون أي رسوم إلكترونية على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/، التابعة للوزارة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بوابة مركز المعلومات

يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس من خلال القيام بالخطوات التالية على بوابة مركز المعلومات التابعة لوزارة التربية والتعليم:

1- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/.

2- ثم النقر على رابط “بوابة المعلومات” في الصفحة الرئيسية.

3- ثم اختيار “الثانوية العامة” من الخدمات المتاحة على البوابة.

4- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

5- اختيار العام الدراسي الخاص بالنتيجة.

6- الضغط على زر “استعلام” للحصول على النتيجة.