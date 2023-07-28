موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 بالزيادة الجديدة

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023 بالزياة الجديدة، تزامنًا مع اقتراب بدء شهر أغسطس 2023، يتساءل الكثير من المواطنين الذين يتقاضون معاشات عن موعد صرفها، وتتزايد الاهتمامات والبحث عن مواعيد وأماكن صرف هذه المعاشات. ويُتوقع أن يتم صرف معاشات شهر أغسطس 2023 وفقًا للجدول الزمني المعتاد والمحدد من قِبل الجهات المختصة، وعادة ما يكون في أول أو ثاني أسبوع من الشهر، وتتم عملية الصرف في فروع البنوك المختلفة في كافة مناطق البلاد.

موعد صرف معاشات شهر أغسطس 2023

ستتم زيادة معاشات شهر أغسطس 2023 بنسبة 15%، ومن المقرر صرفها يوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 2023، وسيتم تطبيق الزيادة على جميع المستفيدين من المعاشات، بما في ذلك الحد الأدنى الذي يبلغ 170 جنيهًا والحد الأقصى الذي يبلغ 1635 جنيهًا، وفقًا لما صرحت به الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

أماكن صرف معاشات شهر أغسطس 2023

يتم صرف معاشات شهر أغسطس 2023 في مختلف البنوك والفروع المصرفية الموجودة في جميع مناطق مصر، ويمكن للمستفيدين من المعاشات سحب أموالهم من خلال تلك الفروع والمكاتب البنكية، والتي تشمل البنوك الحكومية والخاصة والعاملة بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

وتوفر البنوك خدمات صرف الأموال بأمان وسهولة للمستفيدين من المعاشات، وتتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، يمكن للمستفيدين التواصل مع البنوك المختلفة للاستفسار عن أماكن صرف معاشاتهم والشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

حقيقة زيادة معاشات شهر أغسطس 2023

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حقيقة الزيادة في المعاشات، حيث صرح رئيس الهيئة، اللواء جمال عوض، بأن زيادة المعاشات بنسبة 15% تمت في شهر أبريل الماضي بدلاً من شهر يوليو.

وأوضح عوض أن هذا القرار جاء بعد توجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف المعاشات في مطلع شهر أبريل الماضي، وتم تحديد الحد الأدنى للزيادة بـ 170 جنيهًا والحد الأقصى بـ 1635 جنيهًا.

جدول زيادة معاشات شهر أغسطس 2023

وفقًا لزيادة المعاشات التي تمت في شهر أبريل الماضي، من المتوقع أن يتم صرف معاشات شهر أغسطس 2023 وفقًا للجدول التالي: