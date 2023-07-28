“قدم دلوقتي فرص عمل خالية”… وظائف وزارة التعليم السعودية 1445 عبر جدارة وموعد التقديم والتخصصات والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التعليم السعودية عن توافر 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445 هـ، وذلك في الإدارات التابعة للتعليم للجنسين، وتأتي هذه الفرص الشاغرة في إطار توفير فرص عمل للمواطنين من أجل تعزيز التعليم في المملكة، ووفقاً لبيان الوزارة، ستشمل هذه الوظائف تخصصات متنوعة، حيث سيتم تعيين المعلمين والمعلمات بنظام التعاقد، وتمت الإشارة إلى أن التقديم على هذه الفرص سيكون عبر المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف جدارة.

موعد تقديم وظائف وزارة التعليم السعودية 1445 عبر جدارة

ويفتح باب التقديم على الوظائف المتاحة بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو 2023، وسيستمر حتى يوم الأحد الموافق 30 يوليو 2023، الساعة 11 مساءً، وحددت الوزارة معايير وشروط التقديم للوظائف، والتي يجب على المتقدمين توفيرها للحصول على فرصة العمل في قطاع التعليم السعودي.

شروط التقديم على وظائف وزارة التعليم السعودية

من بين الشروط المطلوبة هي أنه يجب أن يحصل عليها المتقدم في المؤهل العلمي واختبار الرخصة العامة، بالإضافة إلى الرخصة المهنية التخصصية، والأولوية أقدمية التخرج، وأكدت الوزارة أن المفاضلة بين المتقدمين ستكون بناءً على عدة معايير، وسيتم اعتماد نظام عادل لتوزيع الوظائف على الجميع بناءً على الشروط المحددة، ويُذكر أن هذه الفرص تهدف إلى تعزيز العملية التعليمية وتقديم الدروس بأفضل السبل للطلاب.

أوراق التقديم على وظائف وزارة التعليم في السعودية

ويعد الحصول على وظيفة في وزارة التعليم فرصة مهمة وحلم يسعى إليه الكثيرون من الخريجين، وتتطلب هذه الفرص من المتقدمين تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة خلال المقابلة الشخصية، ومن ضمنها الهوية الوطنية، المؤهل الدراسي، والسجل الأكاديمي، وأي مؤهل إضافي يمكن أن يعزز فرصة المتقدم، ويجب أن يتم تقديم الأوراق عبر المنصة الوطنية الموحدة، وتكون موثقة ومعتمدة من الجهات المختصة.

المؤهلات المطلوبة في وظائف التعليم بالمملكة

تستهدف هذه الوظائف الخالية المواطنين السعوديين من حملة البكالوريوس التربوي من الجامعات والكليات المعتمدة في المملكة بالانتظام، أو من الجامعات الغير سعودية بشرط وجود معادلة من وزارة التعليم السعودية، كما تشمل الوظائف الحاصلين على مؤهل البكالوريوس الغير تربوي من الجامعات والكليات المعتمدة بالمملكة بالانتظام، بالإضافة إلى الحاصلين على مؤهل البكالوريوس عن طريق الانتساب من إحدى الجامعات المعتمدة سواء داخل المملكة أو خارجها مع وجود معادلة.