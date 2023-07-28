“محدش قادر يسيطر عليها” اسعار السجائر اليوم 28 يوليو 2023… وهذا قرار الشرقية للدخان بعد زيادة الاسعار

تتزايد عمليات البحث يومياً عن اسعار السجائر اليوم 28 يوليو 2023 والتي أصبحت من اهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من الأشخاص من شتى أنحاء الجمهورية، بعد الغلاء المبالغ فيه التي وصلت اليه أسعار السجائر والذي بلغ ضعف ثمنها، وذلك بسبب استغلال التجار والتلاعب بالاسعار ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على اسعار السجائر اليوم في السوق المحلي والسوق السوداء.

سبب ارتفاع اسعار السجائر

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص عن سبب زيادة اسعار السجائر خلال الآونة الأخيرة، حيث صرح الاستاذ “هاني امان” الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية للدخان أن اسعار السجائر المحلية زاد سعرها لتتخطى سعر السجائر الاجنبية، وأشار خلال حديثه إلى أن الشركة ليس لها أي دخل في زيادة اسعار السجائر.

وأشار “أمان” خلال لقاء له على قناة “صدى البلد” أن شركة الشرقية للدخان فخورة بثقة المستهلك المصري في السجائر المحلية، وأن الشركة تمكنت من امتساب ثقة المستهلك المصري، وأضاف “على الرغم من فرحة الشركة بتمسك المستهلك، إلا أن الشركة تخشى أن يقرر المستهلك أن يتوقف عن التدخين”.

اسعار السجائر اليوم 28 يوليو 2023

سعر سجاير بوكس “10”: 15 جنيها

سعر سجاير كليوباترا كينج سايز: 23 جنيها

سعر سجاير كليوباترا سوفت كوين: 24 جنيها.

سعر سجاير ميريت بأنوعها 59 جنيها.

سعر سجاير مرلبورو رد 54 جنيها.

سعر سجاير مرلبورو جولد 54 جنيها.

سعر سجاير مرلبورو كرافت 44 جنيها.

سعر علبة ميريت أزرق وأصفر اليوم 42 جنيه.

اسعار السجائر اليوم 28 يوليو 2023

وكانت شركة الشرقية للدخان قد أعلنت عن اسعاءر السجائر الجديدة، ثم قامت بتجميد هذا القرار إلا أنه انتشر في السوق المحلي بطريقة سلبية حيث قام عدد كبير من التجار برفع اسعار السجائر المحلية والاجنبية يصل سعرها إلى الضعف.