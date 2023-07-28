تمويل اليسر بقيمة تصل إلى 300 ألف ريال سعودي بدون تحويل الراتب وبلا كفيل والسداد مرن على فترة طويلة

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات المالية التي يواجهها الكثيرون، يبحث العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية عن حلول تمويلية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المالية بسهولة ويسر، ومن بين الشركات التي تقدم خدمات التمويل الشخصي، شركة اليسر للإجارة والتمويل كواحدة من أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال.

تمويل اليسر بقيمة تمويل 300 ألف ريال سعودي

تتميز شركة اليسر للإجارة والتمويل بتوفير حلول تمويلية ميسرة وبدون الحاجة إلى كفيل للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وقد تأسست الشركة على أسس تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، مما يجذب شريحة واسعة من العملاء الذين يبحثون عن تمويل شخصي.

مميزات الحصول على تمويل من اليسر

من بين المميزات التي تقدمها شركة اليسر للتمويل الشخصي، مع توفير إمكانية الحصول على قرض يصل إلى 300,000 ريال سعودي، ويمكن للعميل أن يقوم بسداد المبلغ على مدى ثلاث سنوات، مما يوفر مرونة كبيرة في عملية السداد، ومن بين هذه المزايا الأخرى:

عدم الحاجة إلى كفيل للحصول على التمويل، وهو ما يجعل عملية الحصول على التمويل أكثر سهولة ويسر.

عدم وجود رسوم إدارية، مما يخفف العبء المالي عن العملاء ويجعل العملية أكثر شفافية ونزاهة.

الحد الأدنى للعمر المطلوب للحصول على التمويل هو 22 سنة، في حين يمكن للعملاء الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة الحصول على التمويل بناءً على الشروط المحددة.

يشترط الحصول على دخل شهري ثابت لا يقل عن 5000 ريال سعودي للحصول على التمويل.

تقدم شركة اليسر خدمة تمويل السلع الاستهلاكية بدون كفيل للمواطنين السعوديين، مما يسهل عملية الحصول على التمويل لشراء الأجهزة الإلكترونية والأثاث والأجهزة المنزلية وغيرها.

خطوات طلب تمويل اليسر إلكترونيا