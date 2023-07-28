تمويل اليسر بقيمة تصل إلى 300 ألف ريال سعودي بدون تحويل الراتب وبلا كفيل والسداد مرن على فترة طويلة
في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والتحديات المالية التي يواجهها الكثيرون، يبحث العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية عن حلول تمويلية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المالية بسهولة ويسر، ومن بين الشركات التي تقدم خدمات التمويل الشخصي، شركة اليسر للإجارة والتمويل كواحدة من أهم الشركات المتخصصة في هذا المجال.
تمويل اليسر بقيمة تمويل 300 ألف ريال سعودي
تتميز شركة اليسر للإجارة والتمويل بتوفير حلول تمويلية ميسرة وبدون الحاجة إلى كفيل للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وقد تأسست الشركة على أسس تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، مما يجذب شريحة واسعة من العملاء الذين يبحثون عن تمويل شخصي.
مميزات الحصول على تمويل من اليسر
من بين المميزات التي تقدمها شركة اليسر للتمويل الشخصي، مع توفير إمكانية الحصول على قرض يصل إلى 300,000 ريال سعودي، ويمكن للعميل أن يقوم بسداد المبلغ على مدى ثلاث سنوات، مما يوفر مرونة كبيرة في عملية السداد، ومن بين هذه المزايا الأخرى:
- عدم الحاجة إلى كفيل للحصول على التمويل، وهو ما يجعل عملية الحصول على التمويل أكثر سهولة ويسر.
- عدم وجود رسوم إدارية، مما يخفف العبء المالي عن العملاء ويجعل العملية أكثر شفافية ونزاهة.
- الحد الأدنى للعمر المطلوب للحصول على التمويل هو 22 سنة، في حين يمكن للعملاء الذين تتجاوز أعمارهم 60 سنة الحصول على التمويل بناءً على الشروط المحددة.
- يشترط الحصول على دخل شهري ثابت لا يقل عن 5000 ريال سعودي للحصول على التمويل.
- تقدم شركة اليسر خدمة تمويل السلع الاستهلاكية بدون كفيل للمواطنين السعوديين، مما يسهل عملية الحصول على التمويل لشراء الأجهزة الإلكترونية والأثاث والأجهزة المنزلية وغيرها.
خطوات طلب تمويل اليسر إلكترونيا
- الدخول موقع شركة اليسر الرسمي عبر الإنترنت، وستجد معلومات مفصلة عن الخدمات التمويلية التي تقدمها الشركة والشروط المطلوبة للحصول على التمويل.
- ابحث عن نموذج طلب التمويل الشخصي على الموقع وقم بتعبئته، وعليك إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الكامل ورقم الجوال ورقم الهوية أو الإقامة.
- حدد المبلغ الذي ترغب في الحصول عليه كتمويل ومدة التسديد المناسبة لك.
- قبل إرسال الطلب، تأكد من قراءة شروط وأحكام اليسر والموافقة عليها، من المهم فهم المتطلبات والشروط المفروضة قبل المتابعة، والموافقة عليها.
- بمجرد ملء النموذج والتأكد من أن جميع المعلومات صحيحة، قم بإرسال الطلب عبر الموقع.