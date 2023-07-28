عاجل:- موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1445 لشهر أغسطس وطريقة الاستعلام عن الأهلية عبر sbis.hrsd

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1445 لشهر أغسطس، في إطار الجهود المستمرة لدعم الأسر ذات الدخل المنخفض في المملكة العربية السعودية، يترقب المستحقين موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي المطور لشهر أغسطس 2023، ووفقًا لتصاريح الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإن نزول الدعم المالي للضمان الاجتماعي المطور سيكون في بداية الشهر القادم.

موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور 1445 لشهر أغسطس

يهدف الضمان الاجتماعي المطور إلى تحسين جودة حياة المواطنين المستحقين للدعم وتطوير مستوياتهم المعيشية والاجتماعية، وتم تنفيذ هذا البرنامج ليشمل فئات جديدة لم تكن مدرجة في الضمان الاجتماعي السابق، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، ووفقًا للقواعد المنشأ بها في صرف رواتب الضمان الاجتماعي، يتم تزول الأموال في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ما لم يتزامن مع عطلة رسمية في المملكة.

وفي حال تزامن موعد صرف الرواتب مع عطلة رسمية، يتم تعديل موعد الصرف، ومن المؤكد أن يتم صرف راتب الضمان الاجتماعي لشهر أغسطس 2023 في الثلاثاء الموافق 01\08\2023 وفقًا للتقويم الميلادي، و14\01\1446 وفقًا للتقويم الهجري.

شروط الضمان الاجتماعي المطور