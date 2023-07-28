اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة العراق 2023 molsa.gov.iq

يبحث عدد كبير من المواطنين عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة العراق 2023، والتي أعبنت عنهم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق في برنامج “الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة” والتي تسعى من خلاله على مساعدة العديد من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل في شتى المحافظات العراقية، والتي تقدم من خلاله دعم مادي يصل إلى 75000 دينار عراقي شهرياً.

برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

حيث تعمل الحكومة العراقية دائماً على مساعدة عدد كبير من الأسر الفقيرة وذلك من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة، والتي استطاعت من خلاله أن تصل لعدد كبير من الأسر ، وتقدم لهم الدعم المادي الذي يصل إلى 75000 دينار عراقي، وهذا ما يساعد الكثير من الأسر على شراء ما يلزمهم من مأكل ومشرب وملبس.

إلا أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وضعت عدد من الشروط الواجب توافرها في الاشخاص الراغبين في تسجيل أسمائهم في برنامج الرعاية الاجتماعية والتي جاءت كالتالي:

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

يجب أن يكون المتقدم مقيم في العراق .

ألا يقل سن المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 64 عام.

أن يكون المتقدم يتمتع بصحة جيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة أو لديه اعاقة جسدية.

كما يجب أن يكون المتقدم غير منزوج أو مطلق أو أرمل .

اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة العراق 2023

وقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن اسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية، وإليكم خطوات الاستعلام .