“ظهرت خلاص” رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 الدور الاول … وزارة التربية والتعليم اليمنية

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 الدور الاول، صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم اليمنية أنه تم الإنتهاء من اعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات على مستوى الجمهورية، واكد أيضاً أن الوزارة حريصة على الانتهاء من رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة في الموعد المحدد والتي اعلنت عنه الوزارة في 1 اغسطس المقبل، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 الدور الاول.

نتائج الثانوية العامة اليمن

حيث يبحث عدد كبير من الطلاب واولياء الامور عن رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 الدور الاول، التي تعد من أهم الأمور التي تهم عدد كبير من الأشخاص، كونها مرحلة مهمة في عمر الطالب والتي يسعى فيها أن يجمع أعلى الدرجات التي تؤهله للالتحاق بـالكلية أو المعهد الذي يود الالتحاق به ليحقق الحلم الذي بات يحلم به طيلة السنوات الماضية.

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم باليمن أن الوزارة اهتمت بمتابعة أعمال التصحيح والمراجعة حتى تتأكد أن كل طالب حصل على الدرجات المستحقة دون نقصان أو زيادة، مشيراً إلى أن نسب نجاح الثانوية العامة اليمن 2023 تخطت الـ 80% وهذا مؤشر قوي على نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الجاري.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023 الدور الاول

وأعلنت وزارة التربية اليمنية عن تدشين رابط الكتروني خاص للاستعلام عن نتائج الثانوية العامة والذي يمنكم الاطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية: