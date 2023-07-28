“الف مبروووك” نتائج التاسع سوريا 2023…. رابط وزارة التربية السورية moed.gov.sy

نتائج التاسع سوريا 2023، من أهم ما يبحث عنها عدد كبير من الأشخاص في شتى المحافظات السورية، وذلك بعد أن أكد التعليم السوري عن اعتماد النتيجة لتكون متاحة أمام الجميع على الموقع الرسمي للوزارة خلال الساعات المقبلة، ويسعى البديل أن يستعرض معكم أهم التفاصيل الخاصة بنتائج التاسع سوريا وإليكم خطوات ورابط الاستعلام .

نتائج التاسع سوريا 2023

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التربية السورية أن الوزارة تابعت أعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات، وشددت على المصححين الانتباه جيداً خلال عملية رصد الدرجات حتى يأخذ كل طالب الدرجات المستحقة له دون نقصان أو زيادة، وأشار وزير التربية السوري أن نسب نجاح التاسع سوريا هذا العام جاءت أعلى من العام الماضي، وهذا يدل على نجاح المنظومة التعليمية التي اتبعتها الوزارة مطلع العام الجاري، والتي استخدمت فيها أحدث الأساليب المتطورة للنهوض بالعملية التعليمية في سوريا.

كما أكد أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتيجة البكالوريا سوريا خلال الساعات الأولى المقبلة، وسوف يتم رفعها على موقع التربية والتعليم السورية حتى تكون متاحة أمام الطلاب وأولياء الأمور، دون الحاجة إلى الخروج من المنزل خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

رابط وزارة التربية السورية

حيث يشعر عدد كبير من الطلاب بحالة من القلق والتوتر بعدما أعلنت وزارة التربية السورية عن الإنتهاء من رفع النتائح على موقع الوزارة، وإليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة التاسع سوريا 2023.