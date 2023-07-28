بطاقة مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري اليوم الجمعة 28 – 7 البطولة العربية والقنوات الناقلة

يتحضّر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بشكل جاد لمواجهة نظيره الاتحاد المنستيري في مباراة مثيرة ومنافسة قوية، وذلك خلال اليوم الثاني لبطولة كأس الملك سلمان ” البطولة العربية “،يسعى اللاعبون والجهاز الفني تحقيق الانتصار في هذه المواجهة الهامة.

في ظل إخفاقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في المواجهات المحلية والقارية، يسعون بكل جدية لمصالحة جماهيرهم خلال منافسات تلك البطولة القوية، كأس الملك سلمان ( البطولة العربية )، يدرك اللاعبون والجهاز الفني أهمية تحقيق النجاح وتحسين الأداء خلال هذه البطولة الهامة، حيث يعتبرونها فرصةً مثالية لإعادة بناء الثقة وإظهار قدراتهم الحقيقية.

تشكيل الزمالك ضد الاتحاد المنستيري

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمد عبد الغني – مصطفى الزناري – أحمد فتوح.

خط الوسط : محمد أشرف روقا – أحمد سيد نيمار – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيري

KSA Sports قنوات السعودية الرياضية.

AL Kass قنوات الكأس القطرية.

OnTime Sports أون تايم سبورت الأرضية.

AD Sports قنوات أبو ظبي الرياضية.

Kuwait Sports قنوات الكويت الرياضية.

Arryadia قنوات الرياضة.

Oman Sports قنوات عمان سبورت.

Iraq Sports قنوات العراق سبورت.

الزمالك يستطيع المنافسة على البطولة العربية

في تصريحاته التلفزيونية عبر قناة ” المحور ” أعرب بركات عن رؤيته للبطولة العربية ومستوى المنافسة فيها، أكد أن البطولة تُعد تحديًا صعبًا ومميزًا، وذلك بسبب تواجد فرق كبيرة وقوية تتنافس عليها، وفيما يتعلق بأداء الفرق في مباريات اليوم، أشار بركات إلى أن مستويات الفرق الكبيرة لم تظهر بالشكل المطلوب حتى الآن.

قوة الزمالك ستظهر في البطولة العربية

في تصريحاته لقناة ” إم بي سي أكشن ” أكد عبد المنصف أن الموسم لم ينته بالنسبة لفريقه، وهو يعني أنهم لا يزالون يملكون فرصًا وفرصًا للتحسين وتحقيق النجاح، أشار أيضًا إلى وجود تجانس داخل الفريق، وهذا يعني أن هناك توازنًا وتناغمًا بين أفراد الفريق، مما يُعتبر أمرًا إيجابيًا لتحقيق النجاح والإنجازات.