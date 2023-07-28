هام وعاجل من وزارة التربية والتعليم بشأن التقديم برياض الأطفال 2023/ 2024 في جميع المحافظات “اعرف ايه الجديد”

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توجيهاً عاجلاً للمديريات التعليمية بشأن التقديم برياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات، وذلك في إطار حرص الوزارة على التسخيل على أولياء الأمور في تسجيل أبناءهم في رياض الأطفال في العام الدراسي الجديد الذين لم يتمكنوا من الدخول على الموقع الإلكتروني الذي خصصته الوزارة للتقديم.

التقديم برياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات

أشارت الوزارة عبر الخطاب الرسمي الذي تم إرساله للمديريات التربية والتعليم بأنه يمكن لأولياء الأمور ممن لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني لأبنائهم في رياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات، التقديم ورقياً في المدرسة التي يرغب في التحاق الطفل بها، ولكن بشرط أن يقدم ولي الأمر عذر مقبول.

وتابعت الوزارة بأنه يبتم العمل بهذا القرار اعتباراً من يوم الخميس الموافق 27 يوليو الحالي حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس المقبل.

الأوراق المطلوبة عتد التقديم لرياض الأطفال المدارس التجريبية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الأوراق المطلوبة عند التقديم برياض الأطفال بالمدارس الرسمية والتي لابد من إحضارها إلى المدرسة التي تم قبول الطفل بها، والأوراق هي:-