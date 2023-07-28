رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023 منصة اوبن ايمس وخطوات الاستعلام moe.gov.jo

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023، يهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم الاردنية والذي يستطيع من خلاله الطالب وولي الأمر الاطلاع على نتائج التوجيهي الاردن 2023، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات ورابط الاستعلام ..

رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023

حيث يبحث عدد كبير من اولياء الأمور عن رابط نتائج التوجيهي الاردن 2023، التي تعد من أهم المراحل الدراسية التي يجتهد فيها الطالب ليحصل على أعلى الدرجات التي تمكنه من الالتحاق بالكلية التي يفضلها.

حيث صرح مصدر مسؤول بوزارة التعليم الاردنية أن الوزارة انتهت من اعمال التصحيح والمراجعة في كافة الكنترولات، وأشار وزير التعليم الاردني أنه سعيد بنسب نجاح التوجيهي هذا العام والتي تخطت العام الماضي بحوالي 13% مشيراً إلى أن هذه النسبة تدل على المجهود الكبير التي قامت به الوزارة والتي استخدمت فيه أحدث الأنظمة التعليمية لتواكب الدول المتقدمة بالاستعانة بعدد من القيادات التعليمية.

وأشار وزير التعليم الاردني على قناة الاردن التعليمية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن اسماء اوائل الطلبة للتوجيهي الاردني للعام الدراسي 2023 خلال الساعات الأولى المقبلة، وسوف يتم تكريمهم خلال مؤتمر صحفي كبير وأشار إلى أن النتيجة سوف تكون متاحة أمام الجميع على منصة اوبن ايمس التي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي 2023 الاردن