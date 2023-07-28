تابع لايف مباراة النصر اليوم مباشر تويتر : مشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم مباشر يلا شوت لايف كأس الملك سلمان للأندية

تابع لايف مباراة النصر اليوم مباشر تويتر، في مساء اليوم تقام مباراة قوية تجمع بين كل من نادي النصر ونظيرة نادي الشباب السعودي حيث من المقرار ان تلعب تلك المباراة علي ملعب “استاد مدينة الملك فهد الرياضية” ضمن منافسات الجولة الاولي من عمر دور المجموعات في بطولة كأس الملك سلمان للأندية .

تابع لايف مباراة النصر اليوم مباشر تويتر

وتلعب تلك المباراة في مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية ويسعي النصر تحقيق الفوز المستحق في اولي مباراة لة علي حساب شقيقة نادي الشباب السعودي في تلك البطولة التي تعد من اهم البطولات في هذا الموسم.

مشاهدة مباراة النصر والشباب اليوم مباشر يلا شوت

ويسعي نادي النصر السعودي بقصاري جهدة من اجل ضم لاعب السنغالي ساديو ماني من صفوف بايرن ميونخ الالماني في الصيف الحالي ويسجلة من اجل لاعب في البطولة العربية ولكن لم تعد الصفة رسيما حتي الان، وجاء تقرار رسمي من الصحيفة السعودية.

مشاهدة مباراة النصر اليوم مباشر يلا شوت

ان الفريق يسعي من اجل ضم اللاعب السنغالي ساديو ماني هذا الصيف بأي ثمن ولكن العائق من طرف الفريق لالماني الذي يمانع من اجل رحيل الاعب ويحق لكل فريق تقديم قائمة تستحوذ علي 35 لاعب في البطولة العربية ولكن هناك شرط يجب تسجيل لاعب في الاتحاد المحلي الخاص بنادي التابع لة.

النصر والشباب في بطولة كأس الملك سلمان للأندية، يسعي النصر السعودي في مباراة اليوم ان يحقق الفوز بأي ثمن من اجل الوصول الي ابعد نقطة في تلك البطولة حتي التتويج بالقلب