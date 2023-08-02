“كــامــلة” اسماء المشمولين الوجبة الرابعة 2023 بالرعاية الاجتماعية عبر موقع وزارة العمل العراقية| كشف المشمولين بالحماية الاجتماعية منصة مظلتي العراقية 

اسماء المشمولين الوجبة الرابعة 2023 بالرعاية الاجتماعية عبر موقع وزارة العمل العراقية| كشف المشمولين بالحماية الاجتماعية منصة مظلتي العراقية يمكن لجميع المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق 2023 المشمولين بالوجبة الرابعة في جميع المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي بصيغة PDF. تم الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الوجبة الرابعة من قبل السيد الوزير الأستاذ أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي. صرح سيادته بالإعلان عن الاسماء الموشمولة ضمن البحث الاجتماعي للأسر.

اسماء المشمولين الوجبة الرابعة 2023 بالرعاية الاجتماعية

كشف المشمولين بالحماية الاجتماعية منصة مظلتي العراقية ، تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية في العراق مجموعة متنوعة من الخدمات والبرامج الاجتماعية للمواطنين، بما في ذلك الرعاية الاجتماعية ، وتستهدف هذه الخدمات إلى توفير الدعم والرعاية للفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع العراقي، مثل الأيتام والأرامل وذوي الإعاقة وكبار السن والعائلات المحتاجة.

تتيح منصة مظلتي، الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية pdf في العراق بعد الإعلان الرسمي على صفحة وزارة الشؤون الاجتماعية بالعراق على فيس بوك بشأن إطلاق الدفعة الرابعة. يتم نشر أسماء المستفيدين عبر الموقع الرسمي للوزارة، وتم الإعلان الرسمي عن إطلاق الوجبة الرابعة على صفحتها الرسمية.

اسماء المشمولين الوجبة الرابعة 2023 بالرعاية الاجتماعية ، يجب على المواطن الذي يرغب في الحصول على الدعم الاجتماعي في العراق أن يكون من الجنسية العراقية، وأن تتألف الأسرة التي يعيلها من لا يقل عددها عن أربعة أشخاص، كما يجب أن يكون عمره ما بين 18 و 60 سنة للرجل وما بين 15 و 55 سنة للمرأة. كما يجب أن يكون المتقدم مسجلًا في وزارة الشؤون الاجتماعية وأن لا يكون مسجلًا في التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي، وكذلك أن يكون ليس لديه دخل ثابت.

استعلام اسماء الرعاية الاجتماعية العراق 2023

يحتاج الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية في العراق باتباع التالي:

بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

الدخول لقسم الرعاية الاجتماعية.

الدخول إلى خدمة الاستعلام عن اسم الضمان الاجتماعي.

ملء البيانات المطلوبة.

اضغط على كشوف المشمولين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الرابعة بتنسيق PDF لعرض الأسماء بشكل كامل.

رابط الدخول علي منصة مظلتي

اسماء المشمولين الوجبة الرابعة 2023 بالرعاية الاجتماعية ، نحث جميع المواطنين في العراق، على الدخول بسرعة إلى منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية التي تعمل على توفير الخدمات، للحصول على اسماء المقبولين في الوجبة التاسعة وغيرها من الوجبات الأخرى. نؤكد لكم أنه ستتم توزيع هذه الوجبة على جميع المواطنين الفقراء الذين يستوفون الشروط اللازمة، ومن أهمها أن يكون المواطن عراقي الجنسية.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 الدفعة الرابعة pdf

تهدف الدفعة الرابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية لعام 2023 إلى مساعدة المواطنين المتضررين من فيروس كورونا والذين يعانون من ضيق الرزق في الفترة الأخيرة. يتم تقديم هذه المساعدة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عبر منصة مظلتي العراقية. وتتطلب هذه المساعدة الالتزام بشروط محددة وتقديم الأوراق اللازمة لتوزيع الدعم المالي من قِبَل الحكومة العراقية.