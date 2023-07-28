لينك emis.gov.eg نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات عبر بوابة مركز المعلومات، أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم الإعلان عن نتبجة الثانوية العامة لعام 2023 في الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، حيث سيتمكن الطلاب من معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم من خلال رابط مخصص تحدده الوزارة، وذلك بعد إعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وسيتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وفقًا لمصادر في وزارة التربية والتعليم الفني في مصر، أنه تم الانتهاء من إعداد نتيجة الثانوية العامة ورفعها على موقع الوزارة، حيث سيتم إتاحتها للطلاب في بداية شهر أغسطس المقبل، وستتمكن جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية من الحوصل علي نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

لينك emis.gov.eg نتيجة الثانوية العامة 2023

يمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة في مصر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم المصرية على الإنترنت.

2- الضغط على رابط النتائج الخاص بالثانوية العامة.

3- إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب أو رقم البطاقة الشخصية.

4- الضغط على زر البحث للحصول على النتيجة.

5- يمكن طباعة النتيجة أو حفظها على الحاسوب أو الجوال للرجوع إليها في أي وقت مستقبلي.

6- يمكن أيضًا الحصول على النتيجة من خلال الذهاب إلى المدرسة التي تم فيها الامتحان والتحقق من النتيجة مع الإدارة التعليمية.

انطلقت امتحانات الثانوية العامة يوم الاثنين الموافق 12 يونيو واستمرت حتى يوم الخميس الموافق 13 يوليو، حيث شملت حوالي 783 ألفاً و52 طالبًا وطالبة في الشعبتين العلمية والأدبية وتم إجراؤها في جميع مديريات التربية والتعليم في محافظات مصر.