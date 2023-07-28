رابط استخراج نتائج الطلاب والطالبات من توكلنا| كيف اطلع نتائج الطلاب والطالبات من توكلنا 1445

نتائج الطلاب والطالبات من توكلنا 1445… في ظل الإعلان الذي تم إصداره من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية حول اقتراب صدور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثالث للعام ١٤٤٥، يقوم الموقع “البديل الاخباري في المقال التالي بشرح طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب 1445 عبر تطبيق توكلنا، وذلك عن طريق عرض الخطوات التفصيلية للحصول على النتائج مع إدراج الرابط الإلكتروني الخاص بالخدمة.

نتائج الطلاب والطالبات من توكلنا 1445

تطبيق توكلنا نتائج الطلاب 1445هـ،تعد خدمة البحث عن نتائج الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية من الخدمات التي طورتها منصة توكلنا الإلكترونية لولي أمور الطلاب الذين يدرسون في مدارس المملكة في مختلف المستويات التعليمية.

تتيح منصة توكلنا الإلكترونية لأولياء الأمور الاطلاع على نتائج امتحانات أبنائهم وتفعيل خيار الإشعار عند صدور أو تحديث النتائج، وذلك بعد تسجيل الدخول إلى حساباتهم الشخصية في منصة توكلنا.

كيف اطلع نتائج الطلاب والطالبات من توكلنا 1445

تستطيع الحصول على نتائج الطلاب والطالبات من خلال استخدام منصة توكلنا في المملكة العربية السعودية عن طريق إتباع الإرشادات التالية:

الانتقال إلى منصة توكلنا بالنقر على الرابط “من هنا”.

انقر على رمز “تسجيل الدخول”.

ضع الرقم المعرف وكلمة المرور في الحقل المناسب.

الضغط على مربع “التالي”.

إدخال كود التحقق في الحقل المخصص.

أثقل الضغط على الخانة المعروضة بعبارة “تسجيل الدخول”.

انقر على أيقونة “الخدمات” في أسفل النافذة.

انقر على الأيقونة المعروفة باسم “خدمات التعليم”.

انقر على أيقونة “حالة التعليم للأبناء”.

اضغط على رمز “النتائج الدراسية”.

قراءة نتائج الدراسة للطلاب والطالبات.

عندما لا تتوفر النتائج، قم بتنشيط خاصية “إخباري بتحديث النتائج”

نتوقع أن نتلقى إشعارًا من المنصة يعلمنا بإصدار نتائج الامتحانات.

رابط استخراج نتائج الطلاب والطالبات من توكلنا

يمكنك الانتقال إلى صفحة استعلام نتائج الطلاب والطالبات من توكلنا للعام 1445 عبر الرابط ta.sdaia.gov.sa مباشرةً. يقود هذا الرابط إلى بوابة تسجيل الدخول في النظام، والتي تتيح لك الاطلاع على النتائج الدراسية وتفعيل خيار إشعارات تحديث النتائج عن طريق اتباع الخطوات المذكورة سابقًا.