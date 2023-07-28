يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الجمعة في مباراته الأولى في بطولة الأندية العربية، حيث يواجه فريق الاتحاد المنستيري التونسي على استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، ويبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في البطولة العربية للأندية 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاتحاد المنستيري

سيتم نقل مباراة الزمالك والاتحاد المنستيري في بطولة الأندية العربية على القنوات ssc وShahid VIP، ويتطلع جمهور الفريق الأبيض لمشاهدة اللقاء على هذه القنوات ومتابعة فريقهم في هذه النسخة المثيرة من المسابقة وخلال السطور التالية نقدم لكم تردد قنوات ssc الرياضية السعودية الناقلة لمباراة الزمالك المصري والإتحاد المنستيري التونسي في إطار منافسات دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية 2023 التي تقام في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 فريقًا تم تقسيمهم علي 4 مجموعات.

تردد قنوات SSC الرياضية السعودية

ونستعرض معكم تردد قنوات SSC الرياضية السعودية الناقلة الحصرية للبطولة العربية عبر قمر نايل سات

التردد: 12523.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

الاستقطاب: عمودى

تردد قنوات SSC عبر القمر عرب سات

التردد: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

الاستقطاب: عمودي

تردد قنوات SSC عبر القمر الصناعي بدرسات

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 أو ¾

الاستقطاب: عمودى

تردد قنوات ssc الناقلة للبطولة العربية على نايل سات

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

قائمة الزمالك في البطولة العربية للأندية

أعلن المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو قائمة فريق الزمالك المشاركة في بطولة الأندية العربية، وتضم القائمة العديد من اللاعبين المميزين، وهم:

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، محمد طارق، أحمد فتوح، حاتم سكر، أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف “روقا”، نبيل عماد دونجا، حمدي علاء، محمد حسام “بيسو”، عمرو السيسي، أحمد سيد “زيزو”، يوسف إبراهيم “أوباما”، سيد عبد الله “نيمار”، أحمد عبد الرحيم “إيشو”، إبراهيما نداي، محمود عبد الرازق شيكابالا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، علي ياسر.

وسيبدأ الزمالك مشواره في البطولة العربية بمواجهة فريق الاتحاد المنستيري التونسي.