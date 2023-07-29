بدأ العد التنازلي.. هنا رابط إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 ونسب النجاح في جميع المحافظات

لم يتبقى سوى ساعات قليلة على إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 والتي يترقب ظهورها عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور في مختلف المحافظات، وذلك بعد أن تم الانتهاء من امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الثانوية في يوم 13 يوليو من العام الجاري، كما تم الإعلان عن الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد درجات جميع الطلاب وتجميع الدرجات وذلك لكي تكون جاهزة للإعلان عنها ولم يتبقى سوى أن يتم اعتمادها رسميا من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ومن ثم يتم نشرها على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم وذلك لتكون متاحة أمام جميع الطلاب ويكون في استطاعتهم معرفة الدرجات التي حصلوا عليها في جميع المواد الدراسية المقررة عليهم، والمجموع الكلي الذي نجحوا في الحصول عليه ويمكنهم من خلاله التقديم في الكليات المختلفة بعد أن يتم فتح تسجيل الرغبات في التنسيق عقب الإعلان عن النتائج.

نتيجة الثانوية العامة 2023

وتعد الثانوية العامة في مصر من أهم المراحل الدراسية التي دائما ما تلفت الانتباه سواء أثناء فترة الامتحانات أو إعلان النتائج، ويهتم الجميع بتلك النتيجة التي تحدد الكلية أو المعهد التي سوف يستكمل فيها الطالب تعليمه من خلال المرحلة الجامعية، ولذلك فإن كل طالب يسعى للحصول على أعلى مجموع حتى يتمكنوا من الالتحاق بالكلية التي يرغبون بها.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت الكثير من التساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن موعد إعلان نتائج الثانوية العامة وقامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان أنها سوف تظهر خلال ساعات قليلة، وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التي تسبق اعتماد النتيجة، وسوف يقوم السيد الوزير باعتمادها بأقرب وقت حتى تصبح متاحة لجميع الطلاب وأولياء الأمور.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة إلكترونياً

وأعلنت وزارة التربية والتعليم بأن الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة سوف يكون من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة وذلك حتى يتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة بكل سهولة بدون الحاجة إلى الخروج من المنزل أو الذهاب لأي مكان، وهو ما يوفر على كل طالب الوقت والجهد، ونعرض لكم الآن بالخطوات طريقة معرفة النتيجة بكل سهولة، وذلك بإتباع الآتي:

الدخول على موقع نتائج الثانوية العامة 2023

أكتب رقم الجلوس الخاص بك.

أضغط على “بحث”.

سوف يظهر أمامك على الشاشة الدرجات التي حصلت عليها في المواد المختلفة والمجموع الكلي.

وزارة التربية والتعليم

وقامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن أنها قامت بالإشراف بشكل مباشر على عملية تصحيح أوراق الطلاب ورصد درجاتهم، وذلك للتأكد من أنها تسير بكل عدل وأمانة وهو ما حدث حيث أن كل طالب سوف يحصل على حقه الكامل من الدرجات وفقا لما قام به من خلال الإجابة على ورقة الامتحان في المواد المختلفة، وسوف يتمكن جميع الطلاب من الحصول على النتيجة فور إعلانها خلال دقائق.