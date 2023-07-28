اسماء الاسر المشمولة بالإعانة الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 العراق googel drive| تنزيل اسماء المشمولين بالحماية الاجتماعية برابط شغال 100%، تم الإعلان عن الدفعة الرابعة في العراق من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منصة مظلتي، وذلك بنشر أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 الوجبة التاسعة الدفعة الرابعة. يقدم العديد من المواطنين طلبات للاستفادة من هذه الرعاية من أجل تحسين ظروفهم المعيشية المتردية بسبب الفقر الذي يعاني منه العديد من الأفراد والانخفاض الاقتصادي الحاصل في البلاد. لقد تلقت الوزارة أكثر من 300 ألف طلب، يرغب أصحابها في الحصول على آخر فرصة للحصول على المساعدة الاجتماعية.

الدفعة الرابعة في العراق

تنزيل اسماء المشمولين بالحماية الاجتماعية برابط شغال 100%، أطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، الوجبة التاسعة الدفعة الرابعة من المشمولين بالرعاية الاجتماعية ، حيث تم تقديم هذه المساعدات لحوالي 65,186 شخصًا، سواء تقدموا عبر الموقع الرسمي للوزارة أو من خلال تقديم الأوراق المطلوبة. يمكن للمستفيدين الجدد الاطلاع على جداول الصرف المعلنة. أوضح الوزير في مؤتمر صحفي عُقد في مبنى الوزارة يوم الأحد الماضي، 23 يوليو 2023، أنه تم إطلاق ثلاث دفعات سابقة خلال شهري يونيو ويوليو.

اسماء الاسر المشمولة بالإعانة الاجتماعية الوجبة الرابعة 2023 العراق googel drive، طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2023 الوجبة التاسعة عن طريق اتباع الخطوات التالية:

في البداية، يقوم المستخدم بالوصول إلى الصفحة الرسمية لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عبر الرابط التالي: https://www.molsa.gov.iq

يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية.

فإنه من الضروري البحث عن أسماء الأفراد المشمولين بالرعاية الاجتماعية عام 2023.

يجب كتابة جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل ورقم الهوية.

بمجرد التأكيد على الطلب، يتطلب الانتظار بعض الوقت حتى يتم عرض النتائج.

سيتم تقديم كشف يتضمن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية.

يمكن الاحتفاظ بنسخة من هذا الكشف في شكل ملف PDF للاستعادة في أي وقت تكون هناك حاجة.

شروط التقديم الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة التاسعة pdf، توجد مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها المتقدمون للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، ومن أهم هذه الشروط التالية: