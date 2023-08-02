{كشوف الدفعة الرابعة pdf} molsa.gov.iq اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 برابط شغال من موقع وزارة العمل العراقية

LINK اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 برابط شغال من موقع وزارة العمل العراقية. سنستعرضها الآن معكم، حيث يتطلع جميع المواطنين العراقيين حاليًا لبدء صرف مستحقات دعم الرعاية الاجتماعية في العراق، والتي ستتم صرفها لجميع المواطنين المشمولين من برنامج هذا الدعم. لذا، سنستعرض ونوافيكم الآن بطرق سهلة ومباشرة للاستعلام عن تلك القوائم عبر الإنترنت.

اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

تم تخطيط قوائم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لضمان صرفها لجميع المواطنين العراقيين في جميع المحافظات العراقية. قدم سكان الكرخ والبصرة وذي قار وديالى وسكان جميع المحافظات العراقية دعمهم للرعاية الاجتماعية في العراق. تم فتح إمكانية التسجيل على هذه القوائم وتم استقبال طلبات حوالي 300 ألف مواطن عراقي. سنستعرض الآن كيفية الاستعلام الصحيح عن هذه القوائم بتنسيق ملفات PDF بالنسبة لسكان جميع المحافظات، وقد أكد الدكتور أحمد الأسدي وزير العمل العراقي على ذلك. سنستعرض الآن بالتفصيل كيفية الاستعلام عن هذه القوائم عبر الإنترنت في جميع المحافظات العراقية عبر موقع منصتي هناااا.

خطوات استعلام عن أسماء المشمولين من دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

الدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية.

ثم نختار أيقونة الاستعلام عن قوائم أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية.

نقوم بتسجيل الاسم الرباعي في الفراغ المخصص له.

سجل رقم الهوية فى الخانة المخصصة لها

انقر فى نهاية الامر على ايقونة استعلام

الدفعة الرابعة من الرعاية الاجتماعية العراق 2023

ما زالت بحث المواطنين العراقيين المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2023 مستمراً عن رابط تنزيل أسماء المستفيدين من الوجبة الرابعة، التي أعلن عنها وزير العمل العراقي الأسدي، في إطار برنامج الرعاية الاجتماعية 2023 في العراق.

ستُصدر دفعات الرعاية الاجتماعية على مدار الأسبوعين، وسيتم قبول الدفعة الخامسة من الرعاية الاجتماعية خلال الأيام القليلة المقبلة.