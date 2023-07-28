“ردد الآن”.. أفضل دعاء يوم عاشوراء 1445 مكتوب ” اللهم ارزقنا خشيتك والخوف منك”

دعاء يوم عاشوراء 1445، يهتم الكثير من الناس بمعرفة الدعاء الأفضل في يوم عاشوراء، حيث يصادف اليوم العاشر من شهر محرم والذي يوافق يوم الجمعة الموافق 28 يوليو الجاري، وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بصيام يوم التاسع من محرم، كما ينبغي للمسلم أن يكثر من الصلاة والذكر والتضرع إلى الله بالرحمة والمغفرةن وخلال السطور التالية نستعرض معكم الأدعية المستحبة التي يرددها المسلمين خلال يوم عاشوراء وفضلها في السنة والقرآن الكريم.

دعاء يوم عاشوراء 1445

يعتبر الدعاء يوم عاشوراء من أهم الأدعية التي يتم ترديدها في هذا اليوم العظيم، حيث يحتوي على الاستغفار والتضرع إلى الله بالرحمة والمغفرة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى نجى سيدنا موسى عليه السلام وقومه من فرعون في هذا اليوم. ومن بين الأدعية التي تتمنى النجاة والرحمة والمغفرة في هذا اليوم:

“اللهم ارزقنا التقوى والفلاح والنجاح واجعلنا من المتقين الأخيار”.

“اللهم ارزقنا رزقًا حلالًا طيبًا وبارك لنا فيه يا أرحم الراحمين”.

“اللهم إن الآخرة هي دار الحق فاجعلنا من الناجحين فيها، وأدخلنا جنات النعيم بسلام يا رحمن”.

“اللهم اجعلنا ممن يحل الحلال ويحرم الحرام”.

“اللهم ارزقنا خشيتك والخوف منك”.

“اللهم ارزقنا العمل الصالح وبارك لنا فيه”.

“اللهم تقبل منا الطاعات واجعلنا نعبدك وكأننا نراك”.

“يارب قد ثقلت صدورنا من كثرة المعاصي وضاق عقلنا من زيادة التفكير”.

“اللهم أرزقنا سعة الصدر وهدوء البال”.

“اللهم ارزقنا العلم النافع والرزق الواسع والعمل الصالح”.

“اللهم أصلح لي ذريتي وأرض عنهم يا الله”.

“اللهمّ إنّي توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك”.

“اللهم إني أستودعتك حلمًا يتمناه قلبي ويشغل تفكيري فقر عيني”.

“اللهم اجعلني أبكي فرحًا من حلم ظننته مستحيلًا فتحقق”.

دعاء يوم عاشوراء مكتوب

إذا كنت ترغب في معرفة دعاء عاشوراء المكتوب، فيمكنك ترديده عدة أدعية خلال اليوم، ومن بين هذه الأدعية:

“اللهم يا مفرج كل كرب، ويا مخرج ذي النون يوم عاشوراء، ويا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء، ويا غافر ذنب داود يوم عاشوراء، ويا كاشف ضر أيوب يوم عاشوراء، ويا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء، ويا خالق روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبك ومصطفاك يوم عاشوراء. يا رحمن الدنيا والآخرة، لا إله إلا أنت، فأقض حاجتي في الدنيا والآخرة، وأطل عمري في طاعتك ومحبتك ورضاك، يا أرحم الراحمين، وأحينا حياة طيبة، وتوفنا على الإسلام والإيمان، يا أرحم الراحمين، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.”

“اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك.”

“اللهم إني أستودعتك حلمًا يتمناه قلبي ويشغل تفكيري فقر عيني.”

“اللهم اجعلني أبكي فرحًا من حلم ظننته مستحيلًا فتحقق.”

“اللهم ارزقنا التوبة والعافية والعتق من النار في هذا اليوم العظيم، يا رحمن الراحمين.”

“اللهم اجعل هذا العام عام خير وبركة وسلام للمسلمين في كل مكان، يا رب العالمين.”

“اللهم اجعلنا من المقبولين والمغفور لهم في هذا اليوم العظيم، يا أرحم الراحمين.”

“اللهم ارزقنا العلم النافع، والرزق الواسع، والعمل الصالح، يا رحمن الدنيا والآخرة.”

“اللهم اجعل هذا العام عام تغيير إيجابي في حياتنا، واجعلنا من المتمسكين بدينك وسنة نبيك، يا رحمن الدنيا والآخرة.”

“اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، واغفر لنا ذنوبنا، واجعلنا من عبادك الصالحين، يا رحمن الراحمين.”

أدعية يوم عاشوراء

يواصل الآلاف من المسلمين علي مؤشرات البحث في جوجل بالبحث عن أدعية يوم عاشوراء للدعاء في هذا اليوم المبارك، والحصول علي الأجر والثواب في يوم عاشوراء، الذي أوصي الرسول صلي الله عليه وسلم بالدعاء فيه وصيامه.