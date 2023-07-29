لينك بوابة الثانوية العامة g12.emis.gov.eg نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 الدور الاول على موقع وزارة التربية والتعليم

تتطلع الكثير من طلاب الثانوية العامة إلى معرفة نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 الدور الاول وزارة التربية والتعليم بفارغ الصبر، فهي اللحظة المرتقبة التي تحدد مستقبلهم الأكاديمي، ولتسهيل عملية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي، أطلقت وزارة التربية والتعليم المصرية بوابة الثانوية العامة تحمل رابط http://g12.emis.gov.eg/، والتي تمكن الطلاب من معرفة نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس في جميع المحافظات.

موقع نتيجة الثانوية العامة g12.emis.gov.eg بوابة الثانوية العامة

يعتبر هذا الرابط مركزًا مهمًا للمعلومات التعليمية، حيث يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم بسهولة ويسر من خلاله. يكفيهم إدخال الاسم ورقم الجلوس الموجود على الكارت الخاص بهم ليحصلوا على نتيجتهم الفورية. يتيح لهم أيضًا معرفة المحافظة التي تمت فيها عملية التصحيح والتقييم، وذلك لإتاحة أقصى درجات الشفافية والنزاهة في العملية التصحيحية.

تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس الدور الاول 2023 g12.emis.gov.eg، حيث تم تحديد أوائل الثانوية العامة في كل شعبة، وتحديد النسبة العامة للنجاح في كل شعبة. يتم تجميع نتائج الثانوية العامة بالاستعداد لإعلانها مطلع الأسبوع المقبل.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس فقط

موقع بوابة الثانوية العامة سيوفر نتيجة الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها، حيث ستتاح النتيجة برقم الجلوس. يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل في خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، وبذلك يمكن للطالب التسجيل عبر موقع بوابة الثانوية العامة للحصول على النتيجة فور إعلانها.

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة بوابة الثانوية العامة بالاسم 2023 g12 emis gov eg خلال الأيام المقبلة، في مؤتمر صحفي سيُعقد بديوان الوزارة. وسيتم خلال المؤتمر الصحفي استعراض نسب النجاح في الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

رابط وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس نتيجة الثانوية العامة

بفضل موقع بوابة الثانوية العامة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة g12.emis.gov.eg برقم الجلوس. وسيُتاح للطالب معرفة النتيجة في جميع المواد بالإضافة إلى المجموع الكلي من خلال رقم الجلوس، وذلك عبر الاطلاع على الموقع الإلكتروني لليوم السابع.

تعكف وزارة التربية والتعليم على توفير كل الإمكانيات والوسائل التقنية اللازمة لجعل هذه العملية أكثر سهولة ودقة، حتى يتمكن الطلاب من الحصول على g12.emis.gov.eg نتيجة الثانوية العامة بالاسم بسرعة ودقة عالية، حيث يُعَدُّ هذا الرابط حلاً مبتكرًا للتخلص من الضغط الذي يمكن أن يواجه الطلاب عند انتظار نتيجتهم، فهو يوفر لهم فرصة الاطلاع المباشر على نتائجهم من دون الحاجة إلى الانتظار لإعلانها بالأوسمة والجرائد الرسمية.

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة g12.emis.gov.eg

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل مؤشرات نجاح طلاب الثانوية العامة في عدد من المواد، حيث تم تسجيل نسب النجاح وعدد الطلاب الحاصلين على نسب عالية. وجاءت النتائج على النحو التالي:

نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء بلغت 88.9%، وحصل 2.4% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%، وحصل 0.1% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا بلغت 91.6%، وحصل 1.9% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%، وحصل 2.9% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في مادة اللغة العربية تجاوزت 90%، وحصل 1.5% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في اللغة الثانية تجاوزت 91%، وحصل 20% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا بلغت 91.1%، وحصل 5.2% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%، وحصل 8.7% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل 0.1% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

وموقع بوابة الثانوية العامة سيوفر نتيجة الثانوية العامة 2023 g12.emis.gov.eg على الموقع فور اعتمادها، حيث ستتاح النتيجة برقم الجلوس. كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل في خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة عبر الموقع، وذلك للحصول على النتيجة فور إعلانها وإعلان أسماء اوائل الثانوية العامة واعتمادها.

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة خلال الأيام المقبلة، وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد بديوان الوزارة. وسيتم خلال المؤتمر استعراض نسب النجاح في الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع. بفضل موقع بوابة الثانوية العامة، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، حيث يتاح للطالب معرفة النتيجة في جميع المواد بالإضافة إلى المجموع الكلي من خلال رقم الجلوس.

أولاً: المواد التي تضاف لمجموع الطالب

الدرجة الكلية لمادة اللغة العربية من ٨٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة اللغة الإنجليزية من ٥٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة اللغة الأجنبية الثانية من ٤٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الكيمياء من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الفيزياء من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الأحياء من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الرياضيات البحتة من ٦٠درجة.

الدرجة الكلية لمادة الرياضيات التطبيقية من ٦٠درجة.

الدرجة الكلية لمادة الفلسفة من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة علم النفس من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة التاريخ من ٦٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الجغرافيا من ٦٠ درجة.

ثانيًا: المواد التي لا تضاف لمجموع الطالب

الدرجة الكلية لمادة التربية الدينية الإسلامية من ٢٥ درجة.

الدرجة الكلية لمادة الاقتصاد والاحصاء من ٥٠ درجة.

الدرجة الكلية لمادة التربية الوطنية من ٢٥ درجة.

هذه البوابة الإلكترونية هي خطوة نحو التطوير والتحديث في قطاع التعليم، حيث تسهم في تحسين الخدمات التعليمية وتيسير عملية الاطلاع على النتائج. يعتبر الإطلاع على نتيجة الثانوية العامة g12.emis.gov.eg أحد أهم المحطات في مسيرة الطالب الدراسية، وبفضل هذه المبادرات التكنولوجية يمكن للطلاب الحصول على المعلومات بسرعة ودقة والاطمئنان إلى نتائجهم دون عناء.