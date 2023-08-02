برابط شغال 100% يلا شوف أسمك::: قوائم اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الدفعة الرابعة الوجبة 9 موقع وزارة العمل العراقية 

الان رابط قوائم اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الدفعة الرابعة من الوجبة 9 من موقع وزارة العمل العراقية . يمكن الوصول إلى هذه القوائم من خلال موقع وزارة العمل العراقية. نحن نتابع بعناية كيفية الاستعلام عن قوائم المشمولين من خلال دعم هذا البرنامج حيث يعتبر هذا الدعم واحدًا من أشكال المساعدة التي تُقدَم للأسر العراقية في ظروف ارتفاع الأسعار ومعدلات الركود والتضخم. لذا، سنقوم بمراجعة وتزويدكم بخطوات استعلام قوائم المشمولين وكشوفاتهم من برنامج هذا الدعم عبر موقعنا الإخباري البديل، وسيكون ذلك متاحًا عبر الإنترنت في جميع محافظات العراق.

قوائم اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

في العراق، يجري الاستعداد لإعلان قوائم اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 . وزارة العمل العراقية تعمل حالياً على استعداداتها لتوجيه برنامج دعم الرعاية الاجتماعية للأسر العراقية المشمولة والمستفادة . يتم التعامل مع هذا البرنامج كواحد من برامج الدعم الذي يتم صرفه بعد فرز الطلبات التي تقدم بشكل إلكتروني، والتي وصل عددها إلى 300 ألف طلب، ليتم صرف مستحقات هذا الدعم للمتقدمين. لذلك، يجب على جميع المواطنين البحث والاستعلام عن قوائم وكشوفات هذا البرنامج، والتي يمكنكم الاطلاع عليها بسهولة من خلال موقع وزارة العمل العراقية.

خطوات استعلام عن كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق

نقوم بمتابعة واستعراض الآتي مع حضرتكم عن كيفية الاستعلام كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق:-