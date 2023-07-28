أخيراً بالأسماء والصور… اوائل الثانوية العامة 2023 للعلمي والأدبي الدور الاول

تستعد وزارة التربية والتعليم لإعلان اوائل الثانوية العامة 2023، حيث تم تحديد أوائل الثانوية العامة في كل شعبة، وتحديد النسبة العامة للنجاح في كل شعبة. يتم تجميع نتائج الثانوية العامة بالاستعداد لإعلانها مطلع الأسبوع المقبل.

موقع اليوم السابع سيوفر اوائل الثانوية العامة 2023 فور اعتمادها، حيث ستتاح الاوائل برقم الجلوس. يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل في خدمة الحصول على اوائل الثانوية العامة، وبذلك يمكن للطالب التسجيل عبر موقع اليوم السابع للحصول على الاوائل فور إعلانها.

اوائل الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم الفني اوائل الثانوية العامة مطلع الأسبوع ، في مؤتمر صحفي سيُعقد بديوان الوزارة. وسيتم خلال المؤتمر الصحفي استعراض نسب النجاح في الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

أسماء وصور الأوائل التي نتداولها عبر هذه المقالة تخص اوائل الصف الثالث الثانوي العام الماضي، وسوف نقوم بتحديثها فور اعتماد النتيجة خلال ساعات.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما سيُتاح للطالب معرفة الاوائل في جميع المواد بالإضافة إلى المجموع الكلي من خلال رقم الجلوس، وذلك عبر الاطلاع على الموقع الإلكتروني لليوم السابع.

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل مؤشرات نجاح طلاب الثانوية العامة في عدد من المواد، حيث تم تسجيل نسب النجاح وعدد الطلاب الحاصلين على نسب عالية. وجاءت النتائج على النحو التالي:

نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء بلغت 88.9%، وحصل 2.4% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%، وحصل 0.1% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا بلغت 91.6%، وحصل 1.9% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%، وحصل 2.9% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في مادة اللغة العربية تجاوزت 90%، وحصل 1.5% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في اللغة الثانية تجاوزت 91%، وحصل 20% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا بلغت 91.1%، وحصل 5.2% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%، وحصل 8.7% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل 0.1% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

وموقع اليوم السابع سيوفر اوائل الثانوية العامة 2023 على الموقع فور اعتمادها وسوف ننقلها لكم عبر موقع البديل.

من المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اوائل الثانوية العامة خلال الساعات المقبلة، وذلك خلال مؤتمر صحفي يعقد بديوان الوزارة. وسيتم خلال المؤتمر استعراض نسب النجاح في الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.

اسماء اوائل الثانوية العامة 2023 مصر

زينب أكرم حسن حميدة من الفيوم بمجموع 387 .

ساندى معاذ مقبول محمد عبد اللطيف من القاهرة بمجموع 384 .

أمينة إبراهيم السيد محمد عيد من الدقهلية بمجموع 383 .

عائشة حسن طه حسن عبد الصادق من الإسكندرية بمجموع 383 .

سوسن راني سراج الدين محمد من الدقهلية بمجموع 382

مهند محمد شعبان محمود من الجيزة بعنوان 382 .

بسملة محروس رشاد أحمد من سوهاج بمجموع 381

أحمد سمير عبد العزيز السيد مصطفى من القاهرة بمجموع 380

. أروى عبد المحسن محمد عبد السلام من الإسكندرية بمجموع 380

لينة أحمد فؤاد محمد محسن من الجيزة بمجموع 380 .

مريم محمد أحمد اسماعيل على من القليوبية بمجموع 380.

أوائل الثانوية العامة 2023 علمى علوم

ملك عبد الفتاح محمود الشيشيري من المنوفية بمجموع 402

اسلام فتحى فتحى ابراهيم الدويل من دمياط بمجموع 401

. عمر السيد محمود عبد القادر داود من الغربية بمجموع 401

محمد أشرف كمال خليل عبد الله من الشرقية بمجموع 401

أميرة خالد صلاح عمر من الغربية بمجموع 400

محمد أيمن نصر متولي السيد البرقي من الدقهلية بمجموع 400 .

أحمد هشام بدوي على من كفر الشيخ بمجموع 399

اسلام ابراهيم عبد الرؤوف محمد الهادي من الاسماعيلية بمجموع 399 .

خالد محمد عوض عبد الرؤوف من البحيرة بمجموع 399

شهد مجدى فهمى محمد على من الشرقية بمجموع 399

كيرلس خالد برتله شنوده من سوهاج بمجموع 399

كيرلس نسيم عازر خليل من قنا بمجموع 399

لؤى أحمد فوزة عبد الحافظ من أسيوط بمجموع 399

يوسف محمود السيد أبو سريع نور من القليوبية بمجموع 399

ضوابط اختيار اوائل الثانوية العامة

ـ أن يكون طالب الثانوية العامة مصري الجنسية، وأن يكون الطالب حضر العام الدراسى وليس منازل، وأن لا يكون قد سبق له الرسوب في الصفين الأول والثاني.

ـ يتم اختيار وترتيب أوائل الثانوية العامة 2023، وفقًا للدرجة الأعلي .

ـ يتم إعداد قائمة بترتيب أسماء الأوائل، مع مراعاة أن يكون أوائل الثانوية العامة من جميع نوعيات المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية، والمدارس الخاصة، والدمج، ومدارس المكفوفين والمتفوقين.

ـ يتم مراجعة أوراق الطلاب الذين تم ترتيبهم كأوائل ثانوية عامة من قبل مستشار كل مادة، وتفحص لجنة عليا أوراقهم، ثم عمل تقرير باسماء أوائل الثانوية العامة 2023 الذين تم اختيارهم.

ـ تطلب الوزارة أسماء الطلاب المتفوقين الحاصلين على أعلى الدرجات من كل كنترول من كنترولات الثانوية العامة، ثم يتم عمل تقرير بأسماء أوائل الثانوية العامة 2023 ، وإعداد قائمة بترتيب أسمائهم حسب المجاميع المرتفعة الحاصلين عليها.

ـ قد تصل قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، من 35 حتى 40 طالبا، على مستوى الجمهورية من مختلف الشعب.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على اوائل الثانوية العامة برقم الجلوس، حيث يتاح للطالب معرفة الاوائل في جميع المواد بالإضافة إلى المجموع الكلي من خلال رقم الجلوس، وذلك عبر الاطلاع على الموقع الإلكتروني لليوم السابع وموقع وزارة التربية والتعليم.

رابط النتيجة… g12.emis.gov.eg… فور ظهورها.