استخراج الان PDF قوائم اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 الدفعة الرابعة من موقع وزارة العمل العراقية برابط شغال. نقوم بمراجعتها وتزويدكم بها الآن، بما أنها من القوائم التي يرغب في معرفتها عدد كبير من المواطنين. بدأت وزارة العمل العراقية مؤخرًا في استقبال طلبات المواطنين لصرف الدعم المستحق للرعاية الاجتماعية في جميع محافظات العراق. لذلك، نواصل مراجعة واستعراض طريقة الاستعلام عن تلك القوائم عبر الإنترنت بخطوات سهلة جدًا معكم الآن.

استخراج الان PDF قوائم اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

قوائم اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 بات يتسائل عليها عدد مهول وكبير من مواطني العراق فى كل المحافظات العراقية. حيث تستعد وزارة العمل العراقية لاستقبال طلبات حوالي 300 ألف مواطن عراقي بعد الانتهاء من فرز جميع طلبات الدعم الاجتماعي التي قدمها المواطنون في العراق. تعمل وزارة العمل العراقية على توجيه برنامج دعم الرعاية الاجتماعية في العراق للأسر العراقية الأكثر احتياجًا لدعم يتوافق مع المعايير والشروط التي حُددت على النحو التالي:

ان يكون المتقدم عراقي الجنسية ومن أب وأم عراقيين.

أن لا تقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد.

أن لا يقل عمل المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام بينما بالنسبة للإناث لا يقل عمرهن عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

عدم امتلاك أي عقارات أو تأمين صحي.

أن لا يكون للأسرة معيل.

خطوات استعلام عن كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

نقدم لكم الآن خطوات الاستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 على النحو التالي:

في البداية، قم بالدخول إلى موقع وزارة العمل العراقية.

تم اختيار رمز استعلام للاطلاع على قوائم الأشخاص المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

أبدأ بتسجيل اسمك الكامل في الفراغ المخصص له.

سجل رقم هويتك فى الخانة المخصصة لها

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هيئة الحماية الاجتماعية

وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي يعلن عن اسماء المشمولين براتب الرعاية الاجتماعية ( الوجبة التاسعة ) وعلى شكل وجبات وكما مدرجة أسمائهم ربطاً أدناه :-

* اسماء الوجبة الخامسة (قريباً).