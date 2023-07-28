{اصرفوها واتهنوا الدفعة 4 صدرت} ملفات PDF اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2023 السلمانية/نينوي/واسط جميع المحافظات2023

استمر كثير من المواطنين العراقيين يتساءلون عن كيفية التعرف على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية جميع المحافظات . أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية كيفية معرفة هذه الأسماء بالكامل في جميع المحافظات. ونحن نعلم أن برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يقدم الدعم لجميع الأشخاص الذين يستحقونه وهم الأكثر فقرًا، ولكن هناك سلسلة من الشروط الضرورية التي يجب أن تكون متوفرة للمواطنين العراقيين الراغبين في الاستفادة من هذا البرنامج، وسنوفرها لكم في هذا المقال.

بإمكانك الاطلاع على على اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية جميع المحافظات، عن طريق اتباع الخطوات المحددة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتتضمن الخطوات التالية:

انتقل إلى الموقع الرسمي المخصص لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، عبر النقر على هذا الرابط.

قم باختيار “الرعاية الاجتماعية العراق”، وهو خيار ستجده بين الخيارات المتاحة أمامك.

ثم اختر رقم الوجبة الأخيرة، وهي “الوجبة التاسعة”.

قم بالضغط على خانة “استعلام عن دعم الرعاية الاجتماعية العراقية”.

قم بالبحث عن اسمك رباعيًا.

شروط الاستفادة من دعم برنامج الرعاية الاجتماعية العراق الوجبة التاسعة

صرحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بشروط الاستفادة من دعم برنامج الرعاية الاجتماعية العراق آخر وجبة.

أن يكون المواطن حاملًا للجنسية العراقية.

إذا كان المواطن غير مدرج في البرنامج سابقا.

ومن جهة أخرى، يجب أن لا يتجاوز عمر المواطن 60 عامًا للرجال و55 عامًا للنساء.

اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

قوائم اسماء المشمولين فى الرعاية الاجتماعية بالعراق من المخطط على ان يتم العمل على اتمام صرفه باعتبار أنهم يعملون على صرف المنافع لجميع المواطنين العراقيين في جميع محافظات العراق. قدم سكان المحافظات المختلفة مثل الكرخ والبصرة وذي قار وديالى وسكان جميع المحافظات العراقية دعمهم للرعاية الاجتماعية في العراق. فقد كان بإمكان الأفراد التسجيل في هذا البرنامج الذي قبل طلبات نحو 300 ألف مواطن عراقي. سنقدم لكم الآن خطوات صحيحة للاستعلام عن هذه القوائم التي يجري رفعها في شكل ملفات PDF بالنسبة لسكان جميع المحافظات العراقية، حسب ما أكده الدكتور أحمد الأسدي، وزير العمل العراقي.