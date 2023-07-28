اليوم السابع| خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط بدون رقم الجلوس 2023

موقع اليوم السابع يهتم بنشر نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط بدون رقم الجلوس بطريقة سريعة وموثوقة، حيث يتيح للطلاب وأولياء الأمور معرفة نتيجة الصف الثالث الثانوي بالاسم فقط فور اعتمادها. يُعقد مؤتمر صحفي برئاسة وزير التربية والتعليم للإعلان عن نسب النجاح وأسماء الأوائل في الثانوية العامة.

رابط موقع نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع الدور الاول

وبمجرد إعلان موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط 2023 في المؤتمر الصحفي، يتم نشرها على موقع اليوم السابع فوراً لتتاح للجميع الفرصة للتعرف على نتائجهم. يُتيح الموقع إمكانية البحث عن النتيجة باستخدام اسم الطالب، مما يسهل عملية الاطلاع على النتائج بشكل سريع ومناسب.

اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط بدون رقم الجلوس 2023

من خلال هذا الموقع، يمكن للطلاب الحصول على معلومات مهمة حول نسب النجاح في جميع المواد واسماء الأوائل الذين تفوقوا في الامتحان. كما يعتبر هذا الموقع مصدراً موثوقاً للحصول على النتيجة بسرعة ودقة، مما يسهم في تخفيف القلق والتوتر لدى الطلاب وأولياء الأمور خلال انتظار إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع بالاسم فقط.

خطوا االاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط اليوم السابع 2023 بدون إدخال رقم الجلوس

يمكن الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط بدون رقم الجلوس إما عبر اليوم السابع (قريباً الرابط) أو g12.emis.gov.eg وهه هي الخطوات الرئيسية للحصول على النتيجة فور ظهورها:

الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع بدون رقم الجلوس (قريبا الرابط).

إدخال اسم الطالب ثنائي .

سوف تظهر قائمة بالطلاب على شكل جدول يتضمن اسم الطالب في العمود الأول، رقم جلوس الطالب في العمود الثاني، المحافظة الخاصة بالطالب في العمود الثالث، الشعبة الخاصة بالطالب في العموم الرابع، اسم المدرسة الخاصة بالطالب في العمود الخامس.

انقر على اسم الطالب المراد الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم الخاصة به .

سوف يظهر جدولين،،،، الجدول الأول يتضمن اسم الطالب والشعبة والمدرسة والمحافظة ورقم جلوسه، والجدول الثاني يتضمن درجات الطالب والنسبة المئوية.

قد لا يتم تفعيل رابط الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم من غير إدخال رقم الجلوس إلا بعد صدورها رسمياً برقم الجلوس بساعات قليلة، حيث أن إمكانية الاستعلام عن النتائج عموماً بالاسم تحتاج إلى مجهود برمجي من المبرمجين والمصممين والمطورين.

نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة

نسبة النجاح في امتحان مادة الكيمياء بلغت 88.9%، وحصل 2.4% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ بلغت 90.2%، وحصل 0.1% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا بلغت 91.6%، وحصل 1.9% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91%، وحصل 2.9% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في مادة اللغة العربية تجاوزت 90%، وحصل 1.5% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في اللغة الثانية تجاوزت 91%، وحصل 20% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في مادة الجيولوجيا بلغت 91.1%، وحصل 5.2% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية بلغت 88.5%، وحصل 8.7% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل 0.1% من إجمالي عدد الطلاب على درجات 95% فأكثر.

في الختام، يُشكِّل موقع اليوم السابع نقطة انطلاق هامة للطلاب وأولياء الأمور لمتابعة نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع 2023 بالاسم والاطلاع على مستوى أدائهم في الامتحانات، وذلك من خلال نشر نتيجة الثانوية العامة بدون رقم الجلوس بالاسم فقط فور اعتمادها وإعلانها خلال مؤتمر صحفي يقام بحضور وزير التربية والتعليم.